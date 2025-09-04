Te sorprenderás al saber qué significa el apellido Ochoa, como el de Memo el portero

Mientras Memo Ochoa negocia con un equipo de la Liga BBVA MX, su futuro sigue siendo un dilema. En los recientes días se ha mencionado mucho al guardameta de la Selección Mexicana en diversas oportunidades, pero ¿sabes el significado del apellido Ochoa? Según el portal Family Search es el nombre propio vasco Otxoa, equivalente al lupus ‘lobo’. Es catalán y un apellido habitacional de Manuel en la provincia de Valencia.

El apellido Ochoa es muy habitual en México. Algunos estudios del portal arrojan que 51.167 personas tienen este apellido. En España 10,985 y en Colombia 6 mil 263 utilizan este nombre. El portero azteca, pudo llegar a tierras ibéricas para jugar con el Burgos. El fichaje se cayó y el director del equipo salió a defender su postura, tras acusaciones en su contra.

Guillermo Ochoa Guillermo Ochoa quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional por la falta de minutos en el terreno de juego

El sueño del Mundial luce lejano para Memo Ochoa

Guillermo Ochoa tiene pocos días para encontrar un equipo antes del cierre de fichajes y el Mundial 2026 luce cada vez más lejano. Diversos medios aseguraron que el canterano del América había hablado con Javier Aguirre. Una de las peticiones del entrenador de la Selección Nacional fue que tuviera más de mil minutos en el próximo año futbolístico.

Hasta el momento se ha mencionado que el Querétaro de la Liga BBVA MX es el más interesado en sus servicios. Todo sigue como un rumor. El tema del Burgos quedó en el aire. Mientras algunos periodistas aseguraban que la directiva del equipo español le quiso jugar mal a portero. El director deportivo, Miguel Pérez Cuesta, ya contó su verdad sobre lo ocurrido.

“Fue una opción de las que tuvimos y al final no se cristalizó. En el caso de Memo (Ochoa) no era un chico que perteneciera a otro equipo. Sigue estando libre en el mercado, podría firmar por el Burgos o por cualquier otro equipo. No hay ningún tipo de problema, pero no va a ser el caso, nosotros ya tenemos la portería cerrada”, dijo el directivo.