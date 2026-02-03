Esta es la sorpresa que Sony prepara para los usuarios de la PlayStation 5

La PlayStation 5 está convertida en una de las consolas favoritas por chicos y grandes por igual debido al impacto que ha tenido en relación a otras como la Xbox Series y la Nintendo Switch 2. Ante esta situación, Sony ya prepara una sorpresa para sus millones de usuarios. ¿De cuál se trata?

Con la intención de mantener felices a los usuarios que tiene a nivel mundial, Sony está analizando una sorpresa por demás interesante para quienes cuentan con la PlayStation 5 en medio de los rumores que indican que la PS6 podría retrasarse debido al impacto que la 5 aún conserva en la actualidad.

¿Cuál es la sorpresa que Sony prepara para la PlayStation 5?

Fue mediante una filtración de la PlayStation Store que se sugiere la posibilidad de que Sony esté planeando algo para sus usuarios, lo cual guardaría relación con un nuevo programa de recompensas que, en esencia, beneficiaría a estos luego de que este cerrara a finales del 2025.

En el pasado, se permitía a los jugadores lograr puntos y, a su vez, canjear estos por recompensas a través de coleccionables, juegos completos o créditos desde la PlayStation Store, por lo que, ahora, distintos usuarios encontraron una captura en donde se muestra una cartera con los símbolos de esta consola, lo cual se ha interpretado como el inicio de un nuevo sistema de recompensas.

Cabe mencionar que esta captura es misteriosa y, hasta el momento, carece de un sustento oficial, pues solo se menciona que es un proyecto de Sony. Sin embargo, esto ha sido suficiente para que los usuarios se emocionen en torno a lo que la PlayStation puede entregar en los próximos meses.

¿Qué características tendrá este nuevo método de recompensas?

Usuarios de la PlayStation teorizan en la posibilidad de obtener crédito de distintas formas mediante la posibilidad de cashback o desbloquear trofeos a través de participar en distintos torneos. Sin embargo, vale decir que, hasta el momento, nada ha sido confirmado por Sony.