Su precio no paró de bajar desde que llegó a la Liga BBVA MX pero hoy es la figura de su equipo en el Clausura 2026

Mientras un ex futbolista de Argentina, que llegó gratis a la Liga BBVA MX, hoy es el líder de su equipo en la tabla de goleo; hay otro jugador que brilla en el Clausura 2026 a pesar de que su valor de mercado está en caída. Se trata de alguien que evita que su equipo pierda partidos que parecen muy complicados.

Así como muchos se preguntan cuál es el jugador más caro de cada equipo de la Liga MX, también llama la atención cómo Camilo Vargas ha recuperado lo que parece su mejor versión. Esto sorprende sobre todo porque su valor de mercado cayó mucho en los últimos años. No obstante, tiene números espectaculares en los últimos encuentros de Atlas de Guadalajara.

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Camilo Vargas, la figura de Atlas en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

El portero colombiano de 37 años viene siendo el mejor futbolista de Atlas de Guadalajara en lo que va del Clausura 2026. Pues Camilo Vargas acumula 3 porterías a cero en los últimos 4 partidos disputados. Pues el guardametas de 37 años tuvo la valla invicta (no recibió goles) ante el Querétaro, los Rayados de Monterrey y el Santos Laguna.

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Según SofaScore, sitio que se especializa en análisis de rendimiento, Camilo Vargas recibió una calificación de 7.5 contra Querétaro. Luego, tuvo un 7.2 con Rayados y, por último, el portero de los Zorros fue calificado con un 7.5 frente a Santos. En ese marco, quedó claro que es una pieza muy importante en el club.

El valor de mercado de Camilo Vargas no va de la mano con su nivel de juego

Desde que llegó en julio de 2019 el valor de mercado fue cayendo. A excepción de abril de 2022, cuando su precio había llegado a ser de 2.5 md€, luego el precio de Camilo Vargas fue en baja. Pues cuando arribó costaba 1.5 md€, mientras que en la actualidad vale 500 mil euros.

Los números de Camilo Vargas en Atlas desde su llegada

De acuerdo a los números de Transfermarkt, sitio especializado en estadísticas y finanzas de los futbolistas, estos son los datos de Camilo Vargas desde su arribo en Atlas: