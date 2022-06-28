Sorteo de la Fut Azteca Ecup | Weekly Show Semana 4

Los cuatro países que buscan coronarse en el magno evento organizado por Azteca esports presencia, Fut Azteca Ecup ya conoce a su contrincantes.

De la mano de Inés Sainz se celebró el sorte donde quedarán definidos los juegos entre los cuatro campeones de los paises participantes. México, Colombia, Costa Rica y Argentina.

El Fut Azteca Ecup se llevará a cabo en las instalaciones de TV Azteca en la Ciudad de México. Será el próximo 25 de junio, cuando la Gran Final de la competencia organizada por Azteca Esports junto a FUTV y Caracol.

Los representantes de México, Argentina, Colombia y Costa Rica, lucharán por llevarse a casa el título luego de haber superado la etapa de eliminatorias en sus respectivos torneos nacionales.

Encuentros definidos de la Fut Azteca Ecup:

México vs Costa Rica

Colombia vs Argentina