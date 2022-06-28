Sorteo de la Fut Azteca Ecup | Weekly Show Semana 4
Conoce los brackets del torneo Fut Azteca eCup, como los representantes internacionales se enfrentarán el próximo 25 de junio en las instalaciones de TV Azteca
Los cuatro países que buscan coronarse en el magno evento organizado por Azteca esports presencia, Fut Azteca Ecup ya conoce a su contrincantes.
De la mano de Inés Sainz se celebró el sorte donde quedarán definidos los juegos entre los cuatro campeones de los paises participantes. México, Colombia, Costa Rica y Argentina.
El Fut Azteca Ecup se llevará a cabo en las instalaciones de TV Azteca en la Ciudad de México. Será el próximo 25 de junio, cuando la Gran Final de la competencia organizada por Azteca Esports junto a FUTV y Caracol.
Los representantes de México, Argentina, Colombia y Costa Rica, lucharán por llevarse a casa el título luego de haber superado la etapa de eliminatorias en sus respectivos torneos nacionales.
Encuentros definidos de la Fut Azteca Ecup:
México vs Costa Rica
Colombia vs Argentina
Hoy se define al campeón #FutAztecaeCup 🏆— AztecaEsports (@TVAztecaEsports) June 25, 2022
🇲🇽México🆚🇨🇷Costa Rica
🇨🇴Colombia🆚🇦🇷Argentina #AztecaEsports
🗓️ Sábado 25 de junio
⏰ 20:00 Hrs.
📲 https://t.co/F9dSR5Xmdr pic.twitter.com/eu7CVO3M6x