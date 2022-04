Sorteo de la FIFA y las grandes estrellas | Galería

Este viernes en Qatar se realiza el sorteo de la Copa del Mundo de Qatar 2022, evento que cita a grandes estrellas de todo el mundo, para engalanar este importante acontecimiento que dictará la competencia en la fase de grupos.

El Centro de Convenciones de Qatar, se llenó de figuras de épocas pasadas, actuales y personalidades del mundo del futbol, que robaron reflectores en el epicentro del próximo Mundial.

Algunas de las figuras que fueron al Sorteo de la FIFA

Estas son solo algunas de las grandes figuras que están presentes en el Sorteo de la FIFA: Jorge Campos , Didier Deschamps, Julio Cesar, Iker Casillas , Javier Zanetti, Diego Forlán, Cafú, Sergio Aguero, Arsene Wenger, Andrea Pirlo, Materazzi, Javier Masherano y más.

Sobre el sorteo de la FIFA

BOMBO 1: Qatar - Brasil - Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur – Marruecos - Túnez

BOMBO 4: Canadá - Ghana - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)