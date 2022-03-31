México 2-0 El Salvador | Resumen Octagonal Final de la Concacaf

La Selección Mexicana está en Qatar 2022. México no tuvo problemas para vencer por marcador de 2-0 a El Salvador, en la última fecha del Octagonal Final de la Concacaf, partido en el que necesitaban un triunfo para conseguir el boleto directo a la Copa del Mundo.

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