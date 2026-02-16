Spider-Man 2 y los 10 juegos GRATIS que PlayStation Plus tendrá en febrero 2026

La PlayStation Plus ha vuelto a sorprender a sus millones de seguidores y suscriptores alrededor del mundo, pues durante la última parte de febrero del 2026 se agregaron diez juegos totalmente gratuitos. Uno de ellos, precisamente, es la llegada de Marvel Spider-Man 2.

Spider-Man es uno de los superhéroes más interesantes y populares que existen en la actualidad, por lo que cualquier producto que guarde relación con su nombre siempre genera tendencia en las redes. Ahora, vale conocer los 10 juegos que, junto a él, llegarán gratis a la PlayStation Plus.

¿Qué juegos serán gratis en la PlayStation Plus en febrero del 2026?

Si estás suscrito a la PlayStation Plus, entonces tendrás la posibilidad de contar con muchos videojuegos totalmente gratuitos en febrero del 2026 si cuentas con los planes Extra y Premium, por lo que esta surge como la oportunidad perfecta para que disfrutes de cada uno de ellos.

Estos juegos agregados forman parte de la nueva actualización del 2025 que la PlayStation Plus tiene en este inicio del año, por lo que Spider-Man 2 es el título más importante y llamativo que habrá en esta nueva información. Sin embargo, junto a él aparecen otros apartados que sin duda han generado mucha expectativa.

Y es que, además de Marvel Spider-Man 2, la PlayStation Plus contará con otros títulos como Neva, Test Drive Unlimited Solar Crown, Season A Letter to the Future, Monster Hunter Stories 2, Venba, Monster Hunter Stories, Rugby 25, Echoes of the End Enhancer Edition y Disney Pixar Wall-E.

¿Por qué Spider-Man 2 es el juego más esperado de esta actualización?

Se espera que la selección mensual esté disponible a partir del próximo 17 de febrero, y Spider-Man 2 es el juego más esperado debido al impacto que este personaje tiene a nivel mundial entre los amantes de los cómics, lo cual hace que este cuente con expectativas elevadas en relación a los demás títulos.