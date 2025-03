Split Fiction ¿Es verdaderamente un juegazo? | Aze Review

Imagina esto: Dos escritoras, Mio y Zoe, atrapadas en una pesadilla que ellas mismas no crearon. Su única esperanza de escapar es unir fuerzas y saltar de historia en historia, enfrentando desafíos sacados de los más increíbles mundos literarios. Desde cuentos de hadas retorcidos hasta distopías cyberpunk, cada nivel es una nueva historia, una nueva mecánica y un nuevo reto que pondrá a prueba su ingenio y su trabajo en equipo.

Hazelight Studios lo ha vuelto a hacer

Si en A Way Out nos dieron una experiencia cooperativa única y en It Takes Two revolucionaron el género con creatividad desbordante, ahora en Split Fiction, llevan el concepto de juego en equipo a otro nivel.

¿Qué hace a este juego una joya? Split Fiction

Variedad y frescura en cada mundo: Nada se siente repetitivo, cada escenario tiene su propia personalidad.

Mecánicas innovadoras: No solo juegas, vives la historia y adaptas tu estrategia a cada nuevo desafío.

Cooperación en su máxima expresión: No hay espacio para lobos solitarios aquí; o juegas en equipo, o no avanzas.

Narrativa emocionante: No es solo saltar y resolver acertijos, es un viaje con giros que te mantendrán atrapado hasta el último segundo.

¿Personajes entrañables? No del todo… pero eso es parte del encanto. Aquí no se trata de encariñarte con Mio y Zoe, sino de sentir su desesperación, su lucha y su crecimiento a lo largo de la historia.

¿El gran giro? Sin spoilers, pero prepárate, porque en las últimas misiones el juego cambia las reglas, volviendo la experiencia aún más desafiante y espectacular.

Calificación final: 9/10

Split Fiction no solo es un juego, es una montaña rusa emocional. Cada partida es única, cada decisión cuenta y cada nivel es una obra maestra de creatividad y diseño. Si te gustan los juegos cooperativos, este título no puede faltar en tu colección.