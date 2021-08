Stéfanos Tsitsipás sólo se vacunará si lo requieren en la competencia

El tenista griego Stéfanos Tsitsipás, dio a conocer que no se ha vacunado contra el coronavirus y que sólo lo hará en caso de que lo requieran para la competencia, por lo que ha causado que el país hable sobre el tema ya que el atleta formó parte de una campaña con el gobierno donde los invitaba a vacunarse y a ser responsables.

“En algún momento tendré que vacunarme, estoy bastante seguro, pero de momento no ha sido obligatorio para competir así que no lo he hecho, no”, comentó Tsitsipás después del torneo que se realizó en Cincinnati.

Tsitsipás, uno de los mejores tenistas del mundo, declaró su situación luego de que en la rueda de prensa los periodistas le preguntaran si tenía intenciones de vacunarse durante la competencia en Estados Unidos, a lo que el joven de 23 años respondió que lo haría “sólo en caso de ser un requisito para competir”.

Vacunación para los griegos de 23 años

Los habitantes de Grecia de la edad de Stéfanos Tsitsipás, pueden solicitar su cita para que les apliquen la vacuna contra el covid-19, esta oportunidad la han tenido desde junio de este año, por lo que no hay excusas para que el tenista no pudiera hacerlo.

Campaña con el gobierno griego

La campaña que realizó el atleta el año pasado con el gobierno griego “Nos quedamos seguros”, invitaba a la población a que continuaran realizando las medidas necesarias para evitar los contagios del coronavirus, además de ser responsables para “poder abrazar a los que queremos”.

Los habitantes han manifestado en redes sociales el desacuerdo sobre lo que comentó el tenista, ya que ellos lo han considerado hasta ahora como una persona ejemplar, pero gracias a su postura ante la pregunta de los periodistas, el tenista ha disminuido las expectativas tan altas que tenían sus seguidores sobre él.

EFE