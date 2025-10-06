Su precio bajó, hoy vale menos de 3 millones y fue el gran villano del Pumas vs Chivas

Álvaro Ángulo fue considerado el gran villano en la derrota de Pumas 1- 2 ante Chivas en la jornada 12 . Lo anterior, ya que el lateral izquierdo erró un penal en el tiempo de compensación que, de haberlo acertado, le daba el empate a los suyos. El colombiano ha disminuido su precio tras su llegada al conjunto universitario, pues de valer 2.8 millones de euros, ahora cuesta 2.5 millones (53.7 millones de pesos).

Ángulo llegó al conjunto de la UNAM en este mercado de verano a petición de Efraín Juárez , proveniente de Independiente de Avellaneda de Argentina, donde su precio era de 2.8 millones de euros (más de 60 millones de pesos). Sin embargo, el valor en el mercado del futbolista de 28 años decreció 300 mil euros (6.4 millones de pesos), debido posiblemente al mal paso de su equipo en el Apertura 2025.

Pumas MX Álvaro Ángulo falló un penal a minutos del final del partido ante Chivas, hecho que lo llevó a ser el villano del duelo

Así fue la falla de Álvaro Ángulo que lo convirtió en el villano del Pumas vs Chivas

Álvaro Ángulo tuvo el empate para Pumas en un partido de suma importancia para su club y así evitar su tercer descalabro consecutivo en el Apertura 2025, pero falló el penal en el tiempo de reposición, lo que provocó los abucheos de los aficionados en CU.

Ángulo fue quien tomó el balón después de que el árbitro Daniel Quintero sancionara una falta dentro del área en la que Gilberto Sepúlveda tomó del cuello al delantero rival. El colombiano sacó un cañonazo desde los 11 pasos, pero su disparo se estrelló contra el travesaño.

Álvaro Ángulo, el peor jugador de Pumas, según las estadísticas

Álvaro Ángulo fue considerado el peor jugador de Pumas en el partido ante Chivas, lo anterior, ya que erró un penal fundamental en el ocaso del partido. El colombiano disputó los 90 minutos y tuvo una calificación de 5.3, según la plataforma Sofascore.

👉Álvaro Ángulo falló el penal para Pumas y así lo festejo la afición de Chivas.#LigaMX pic.twitter.com/SjqBVSfSUh — Manuel Meneses (@ManuMeneses17) October 6, 2025

Las estadísticas de Álvaro Ángulo en su primer torneo con Pumas

Álvaro Ángulo llegó a Pumas en el mercado de verano de este año, a petición del entrenador Efraín Juárez, al cual conoció durante su etapa con Atlético Nacional de Colombia. De acuerdo con BeSoccer, el lateral izquierdo lleva un gol y una tarjeta amarilla en 9 partidos disputados en el Apertura 2025, pues cabe recordar que llegó a la Liga BBVA MX cuando el torneo ya había comenzado.