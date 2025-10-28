Su precio bajó a la mitad, pero es el mejor jugador de la Liga BBVA MX y las estadísticas lo respaldan

Paulinho es el mejor futbolista de la Liga BBVA MX y las estadísticas lo respaldan, pues en este Apertura 2025 es el máximo romperredes, a falta de 2 jornadas de que concluya el torneo que, de seguir marcando, se proclamará tricampeón de goleo del futbol mexicano, un récord que solo ostenta Christian Benítez. El portugués la sigue rompiendo en suelo azteca, pese a que su precio bajó hasta más de la mitad.

El delantero fue fichado por Toluca en verano de 2024 y solo le bastó un torneo para romperla en la Liga BBVA MX, ya que en su primera temporada se proclamó campeón de goleo al marcar 13 anotaciones. Para el Clausura 2025 logró la misma hazaña con 12 tantos, aunque en esta ocasión compartió el trofeo con Uros Durdevic del Atlas y José Zúñiga, quien era de Xolos y ahora de América, que encontró un centro delantero en alguien inesperado .

Las estadísticas que confirman que Paulinho es el mejor de la Liga BBVA MX

El portugués es el mejor refuerzo extranjero de los últimos años, pues en 60 partidos disputados con Toluca suma 44 goles y 10 asistencias, según estadísticas de BeSoccer. Además, en poco más de un año ha conquistado 3 títulos, todos en este 2025: una Liga BBVA MX, un Campeón de Campeones y el Campeones Cup.

La disminución del precio de Paulinho en el mercado

Paulinho es un jugador de talla internacional, pues arrancó su carrera en su país y formó parte de grandes clubes, tal es el caso del Sporting de Lisboa, uno de los más importantes de Portugal. En el viejo continente, el delantero de Toluca también la reventó, pues se proclamó campeón de goleo en Copa en las ediciones 2019, 2021 y 2023.

El jugador de Toluca alcanzó su mayor precio en 2021, cuando fue tasado en 15 millones de euros (321.3 millones de pesos), pero conforme pasó el tiempo y su edad avanzaba su precio decayó más de la mitad, pues actualmente su valor en el mercado es de 7 millones de euros (casi 150 millones de pesos), según Transfermarkt.

El récord de la Liga BBVA MX que busca Paulinho

Paulinho está a 2 fechas de conseguir un tricampeonato de goleo, algo que solo ha logrado Christian Benítez en la Liga BBVA MX. El ecuatoriano consiguió tal hito con el América en los torneos Clausura y Apertura 2012, así como en el Clausura 2013, cuando también alzó el título con el conjunto de Coapa.