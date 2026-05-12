Suecia y Bosnia se adelantan a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Mientras muchas selecciones todavía analizan nombres y ajustan detalles rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Suecia y Bosnia decidieron adelantarse al resto y ya hicieron oficiales sus listas definitivas de 26 futbolistas.

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Las dos selecciones europeas rompieron con la tendencia habitual de presentar primero una prelista de 55 jugadores y después recortar nombres. Tanto Sergej Barbarez, técnico de Bosnia, como Graham Potter, entrenador de Suecia, fueron directos y eligieron de una vez a los futbolistas que representarán a sus países en el torneo más importante del planeta.

En el caso sueco, la convocatoria fue presentada mediante un video en redes sociales y mantiene la base del equipo que consiguió su boleto a la Copa Mundial de la FIFA2026™ tras vencer 3-2 a Polonia en el repechaje.

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Suecia apuesta por sus figuras de Premier League

La Selección sueca llegará a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con varias figuras que actualmente militan en la Premier League inglesa. Los nombres más destacados son Viktor Gyökeres, delantero del Arsenal; Alexander Isak, atacante del Liverpool; y Anthony Elanga, extremo del Newcastle.

Isak vuelve a la selección luego de perderse el repechaje por lesión, mientras que también regresan futbolistas como Isak Hien, Emil Holm, Alexander Bernhardsson y Eric Smith.

Las ausencias más llamativas son las de Dejan Kulusevski y Roony Bardghji, joven talento que disputó 26 partidos con el Barcelona campeón de España.

Los 26 jugadores de Suecia

Porteros: Kristoffer Nordfeldt (AIK), Viktor Johansson (Stoke City) y Jacob Widell Zetterstrom (Derby County).

Defensores: Gustaf Lagerbielke (Sporting Braga), Victor Lindelof (Aston Villa), Gabriel Gudmundsson (Leeds), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Elliot Stroud (Mjallby), Carl Starfelt (Celta de Vigo), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Juventus), Hjalmar Ekdal (Burnley) y Eric Smith (St. Pauli).

Mediocampistas: Lucas Bergvall (Tottenham), Jesper Karlstrom (Udinese), Yasin Ayari (Brighton), Mattias Svanberg (Wolfsburg), Besfort Zeneli (Union SG), Ken Sema (Pafos).

Delanteros: Gustaf Nilsson (Brujas), Benjamin Nygren (Celtic), Anthony Elanga (Newcastle), Viktor Gyokeres (Arsenal), Taha Ali (Malmö), Alexander Isak (Liverpool), Alexander Bernhardsson (Holstein Kiel).

Bosnia apuesta por la experiencia de Edin Dzeko

Por su parte, Bosnia presentó una convocatoria encabezada por dos referentes históricos: Edin Dzeko y Sead Kolasinac.

Dzeko, de 40 años, sigue siendo la máxima figura ofensiva del país y llegará al Mundial después de registrar seis goles y tres asistencias con Schalke 04 en Alemania.

Los 26 jugadores de Bosnia

Porteros: Nikola Vasilj (St. Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka) y Osman Hadzikic (Slaven Belupo).

Defensores: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep FK), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka).

Mediocampistas: Dennis Hadzikadunic (Hamburgo), Nidal Celik (Lens), Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos FC), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Benjamin Tahirovic (Brøndby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).

Delanteros: Ermin Mahmic (FC Slovan Liberec), Ermedin Demirovic (Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Real Zaragoza), Haris Tabakovic (Hoffenheim) y Edin Dzeko (Schalke 04).

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