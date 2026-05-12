Leyendas de España, fuera de la prelista para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM

A pocos días de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, se ha filtrado la prelista vinculante de 55 jugadores que el seleccionador de España, Luis de la Fuente, entregará a la FIFA. Aunque el documento es oficialmente confidencial, la prensa española ya ha puesto nombre y apellidos a 41 de los integrantes, revelando un cambio de ciclo sin precedentes.

España es cabeza de Serie del Grupo H y Luis de la Fuente menciona estar listo para afrontar con seguridad el Mundial de la FIFA de 2026

Barcelona domina en la convocatoria de la Selección de España

La principal conclusión de la filtración es el dominio del Barcelona Real Sociedad. Hasta siete jugadores del conjunto catalán aparecen en la nómina, consolidando la apuesta del seleccionador por la juventud y el estilo asociativo que ha imperado en el club culé esta temporada. Nombres como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Pedri encabezan un contingente que se perfila como la columna vertebral de España para la cita mundialista.

Dani Carvajal y Álvaro Morata, las grandes ausencias de la prelista mundialista

La noticia que ha generado mayor controversia en los mentideros deportivos es la ausencia, según apuntan todas las fuentes, de dos capitanes y símbolos recientes: Dani Carvajal y Álvaro Morata.

En el caso del lateral madridista, las secuelas de sus lesiones parecen haberle cerrado la puerta frente al empuje de perfiles más dinámicos como Pedro Porro. Por su parte, la falta de pegada de Morata en el tramo final del curso habría llevado a De la Fuente a buscar alternativas en delanteros con mayor ritmo competitivo.

De estos 55 futbolistas, solo 26 serán los convocados para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

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Prelista de la Selección de España