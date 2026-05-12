Leyendas de España, fuera de la prelista para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM
A pocos días de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, se ha filtrado la prelista vinculante de jugadores que el seleccionador de España
A pocos días de que comience la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, se ha filtrado la prelista vinculante de 55 jugadores que el seleccionador de España, Luis de la Fuente, entregará a la FIFA. Aunque el documento es oficialmente confidencial, la prensa española ya ha puesto nombre y apellidos a 41 de los integrantes, revelando un cambio de ciclo sin precedentes.
España es cabeza de Serie del Grupo H y Luis de la Fuente menciona estar listo para afrontar con seguridad el Mundial de la FIFA de 2026
Barcelona domina en la convocatoria de la Selección de España
La principal conclusión de la filtración es el dominio del Barcelona Real Sociedad. Hasta siete jugadores del conjunto catalán aparecen en la nómina, consolidando la apuesta del seleccionador por la juventud y el estilo asociativo que ha imperado en el club culé esta temporada. Nombres como Lamine Yamal, Pau Cubarsí y Pedri encabezan un contingente que se perfila como la columna vertebral de España para la cita mundialista.
Dani Carvajal y Álvaro Morata, las grandes ausencias de la prelista mundialista
La noticia que ha generado mayor controversia en los mentideros deportivos es la ausencia, según apuntan todas las fuentes, de dos capitanes y símbolos recientes: Dani Carvajal y Álvaro Morata.
En el caso del lateral madridista, las secuelas de sus lesiones parecen haberle cerrado la puerta frente al empuje de perfiles más dinámicos como Pedro Porro. Por su parte, la falta de pegada de Morata en el tramo final del curso habría llevado a De la Fuente a buscar alternativas en delanteros con mayor ritmo competitivo.
De estos 55 futbolistas, solo 26 serán los convocados para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.
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Prelista de la Selección de España
- Unai Simón - Athletic Club
- David Raya - Arsenal
- Joan García - Barcelona
- Álex Remiro - Real Sociedad
- Víctor Gómez - SC Braga
- Sergio Gómez - Real Sociedad
- Marc Pubill - Atlético de Madrid
- Pau Torres - Aston Villa
- Robin Le Normand - Atlético de Madrid
- Cristhian Mosquera - Arsenal
- Dani Vivian - Athletic Club
- Eric García - Barcelona
- Aymeric Laporte - Athletic Club
- Pau Cubarsí - Barcelona
- Dean Huijsen - Real Madrid
- Marcos Llorente - Atlético de Madrid
- Pedro Porro - Tottenham
- Marc Cucurella - Chelsea
- Álex Grimaldo - Bayer Leverkusen
- Alberto Moleiro - Villarreal
- Víctor Muñoz - Osasuna
- Jorge de Frutos - Rayo Vallecano
- Aleix García - Bayer Leverkusen
- Yeremy Pino - Crystal Palace
- Jesús Rodríguez - Calcio Como
- Carlos Soler - Real Sociedad
- Ander Barrenetxea - Real Sociedad
- Mikel Merino - Arsenal
- Nico Williams - Athletic Club
- Lamine Yamal - Barcelona
- Rodri - Manchester City
- Martín Zubimendi - Arsenal
- Pedri - Barcelona
- Fabián Ruiz - PSG
- Dani Olmo - Barcelona
- Fermín López - Barcelona
- Gavi - Barcelona
- Álex Baena - Atletica de Madrid
- Mikel Oyarzabal - Real Sociedad
- Ferran Torres - Barcelona
- Borja Iglesias - Celta