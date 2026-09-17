Sufrió un paro cardíaco y hoy demanda a los médicos vinculados a su club: “Colapsé debido a una arritmia no diagnosticada”

Mientras hay especialistas que recomiendan hacer diagnósticos previos, algunas emergencias médicas pueden aparecer incluso en deportistas profesionales. El caso de una futbolista estadounidense volvió a tomar relevancia un año después de un paro cardíaco que ocurrió durante un partido y que terminó con una demanda contra parte del equipo médico que la atendía.

Así como es importante caminar y hacer actividad física, también hay que tener en cuenta un chequeo de salud profundo. Savannah DeMelo demandó a University of Louisville Health y a dos médicos vinculados a Racing Louisville, a quienes acusa de no haber detectado a tiempo una condición cardíaca antes del paro que sufrió en septiembre de 2025.

|Instagram @savdemelo

La dura situación que vivió esta estrella del deporte

El 14 de septiembre de 2025, DeMelo se desplomó durante el partido entre Racing Louisville y Seattle Reign. Fue atendida en el campo, trasladada a un hospital y el encuentro quedó suspendido. Un año después, confirmó que había sufrido un paro cardíaco y que pudo haberse prevenido, según su versión.

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“Hace un año, mientras jugaba al fútbol, colapsé debido a una arritmia cardíaca no diagnosticada que me provocó un paro cardíaco”, escribió en Instagram. También explicó que el último año fue emocionalmente difícil y agradeció a los médicos que la acompañaron durante su recuperación.

La demanda sostiene que anteriormente había presentado dolor en el pecho, mareos y falta de aire. En marzo de 2025 fue derivada a un cardiólogo, quien realizó una evaluación y ordenó estudios. Según el documento judicial, después del colapso fue diagnosticada y tratada por taquicardia ventricular.

La futbolista exige una compensación económica por daños y perjuicios

DeMelo reclama una compensación por gastos médicos, pérdida de ingresos, dolor físico y emocional y una supuesta disminución permanente de su capacidad para trabajar. La demanda no establece una cifra concreta, pero la centrocampista de 28 años solicita que los daños sean determinados durante el proceso.

La presentación apunta contra University of Louisville Health y dos médicos Jennifer D. y Sarabjeet S. La institución no hizo comentarios sobre el caso debido a que se trata de un litigio pendiente. Las acusaciones todavía no fueron resueltas judicialmente, pero la carrera de Savannah DeMelo cambió para siempre.

