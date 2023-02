El Super Bowl 2023 entre Kansas City y Philadelphia, está cada vez más cerca. Desde la cancha del State Farm en Glendale, Arizona, podrás disfrutar del partido tan esperado en la temporada de la NFL, con el equipo de Ritual, comandado por Enrique Garay, Inés Sainz, Pablo de Rubens, Joaquín el ‘Coach’ Castillo, Lalo Ruiz y Andrea Sola.

¿A qué hora es el Super Bowl LVII y dónde verlo en vivo desde México?

El Chiefs vs Eagles, que pondrá frente a frente a Patrick Mahomes y Jalen Hurts, se jugará el domingo 12 de febrero a las 17:30 horas, tiempo del centro de México. Tú podrás verlo por las pantallas de Azteca 7, el sitio y la App de Azteca Deportes.

Horarios en Latinoamérica para el Super Bowl 2023

Acá te dejamos los distintos horarios en Latinoamérica para disfrutar del Super Bowl, tomando en cuenta que es un evento de talla mundial que nadie querrá perderse.

México - 17:30 horas

Perú - 18:30 horas

Estados Unidos - 18:30 horas

Colombia - 18:30 horas

Argentina - 20:30 horas

Ecuador - 18:30 horas

Chile - 20:30 horas

Costa Rica - 17:30 horas

Guatemala - 17:30 horas

Honduras - 17:30 horas

Panamá - 18:30 horas

¿A qué hora es y quién estará en el show de medio tiempo en el Super Bowl 2023?

El tan esperado show de medio tiempo de cada año, estará a cargo de Rihanna. La actriz, cantante y empresaria barbadense, intérprete de éxitos como Love the way you lie, Stay, Live your life, We Found Love, Umbrella, Break it off, entre otros, estará presente en el escenario.

El show de medio tiempo del Super Bowl 2023, debería durar alrededor de 10 minutos o más, como ha sido una costumbre en los últimos años. Para acompañarla se han mencionado varios nombres pero el que los amantes de la música han votado más, es el de Shakira.

REUTERS





¿Cuántos Super Bowls se han jugado en Arizona?

El Super Bowl 2023 será el cuarto que se juegue en Arizona y todos los anteriores, han regalado muchas emociones hasta el último segundo que tiene el reloj.

El primero fue el 26 de enero de 1996 con una de las rivalidades más grandes en la NFL: Steelers vs Cowboys y en esta ocasión, los de la Estrella Solitaria se llevaron la victoria por un marcador de 27-17.

Posteriormente el 3 de febrero del 2008, los Giants del brazo de Eli Manning y con una atrapada que será recordada por años, lograron dar la sorpresa ante los Patriots, para terminar ganando por un apretado marcador de 17-14.

Finalmente el 1 de febrero del 2015, los Patriots una vez más fueron los protagonistas al medirse a los Seattle Seahawks pero en esta ocasión lograron llevarse la victoria con un marcador de 28-24.

¿Cuántas veces han ganado el Super Bowl Eagles y Chiefs?

El Super Bowl 2023 enfrentará a dos franquicias que no presumen muchos títulos de NFL en sus vitrinas. Los Kansas City Chiefs sólo cuentan con dos Vince Lombardi, conseguidos el 11 de febrero de 1970 ante los Green Bay Packers y el 2 de febrero del 2020 ante los San Francisco 49ers.

Por su parte los Eagles apenas buscarán su segundo anillo, pues la única vez que lograron coronarse campeones de la NFL, fue el 4 de febrero del 2018, ante los Patriots.

