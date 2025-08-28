Ya se supo: esta es la fortuna que pide el América por Sebastián Cáceres

En el América están encantados con su nuevo ídolo Allan Saint-Maximin, pues ya tuvo su debut e hizo gol. Eso no es lo único en lo que debe de pensar el conjunto de Coapa, pues Sebastián Cáceres es pretendido en Europa y el futbolista se quiere ir. Recientemente, se dio a conocer que el Ipswich Town de la Premier League ya lanzó una oferta formal por el central. Diversos medios de comunicación aseguran que las Águilas pedirán cerca de 10 millones de dólares por el defensor.

Hace unos días se dio a conocer que Sebastián Cáceres le pidió a la directiva del América salir del equipo. Su sueño es jugar en Europa y el Ipswich Town de la Premier League está interesado en él. Lo malo es que la propuesta no convenció a los de Coapa y tampoco le conviene mucho al futbolista uruguayo. Desde México se le hizo una contrapropuesta al club inglés y solamente se está esperando a que respondan antes de que cierre el mercado de fichajes.

“Por (Sebastián) Cáceres llegó una oferta, pero no en los parámetros que esperamos por un jugador seleccionado que lleva mucho tiempo aquí. Hasta que no cierren las ligas en diferentes partes del mundo no podemos asegurar más salidas o entradas”, dijo Santiago Baños, director deportivo del club. Por su parte, el charrúa también habló y lo único que dijo al respecto fue: “no sé, ni Dios sabe”.

Sebastián Cáceres el innamovible de André Jardine en el América

El defensa centro uruguayo es un futbolista de todas las confianzas de André Jardine. El jugador, aunque regrese de una lesión o un descanso, es considerado por el entrenador brasileño. En este Apertura 2025 de la Liga BBVA MX suma 318 minutos, producto de cuatro partidos jugados y todos de titular. Es uno de los hombres que ayudaron al América a ser tricampeón del balompié nacional.

Sebastián Cáceres ha declarado que quiere al América y está agradecido por todo el apoyo. Por lo mismo, no se irá si no llega una oferta que le convenga a todas las partes. También hay que recordar que su novia es Alana Flores, una influencer regiomontana y que recientemente se mudó a la Ciudad de México para estar con él en todo momento.