Así marcha la tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tras la Jornada 1

La Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX llegó a su fin y, en total, 25 jugadores lograron marcar por lo menos una vez para un total de 28 tantos. Debido a ello, solo cuatro futbolistas de la liga mexicana comenzaron fuerte la disputa por la bota de oro al marcar dobletes y lideran la tabla de goleo.

El español nacido en Marruecos, Mourad Daoudi, le anotó un doblete a Tigres en el triunfo agónico de Xolos. El venezolano Salomón Rondón aportó dos tantos en la goleada de Pachuca sobre Pumas. El mexicano Jeremy Márquez fue clave para que Cruz Azul consiguiera la remontada sobre Atlético San Luis y el argentino Lucas Ocampos marcó dos veces en seis minutos para que los Rayados de Monterrey se impusieran a los Santos Laguna.

Del resto de futbolistas que marcaron en la primera jornada destacaron los seleccionados nacionales Alexis Vega y Jesús Gallardo con Toluca para que los Diablos rojos se impusieran a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Además, Eugenio Pizzuto, una antigua joya del futbol mexicano que ha sido mermado por las lesiones, consiguió el primer tanto del Atlante en su regreso a la primera división.

Asimismo, hay jugadores jóvenes que lograron marcar en la primera fecha de actividad en el Apertura 2026 y que ya tienen su nombre en la tabla de goleo del torneo. Uno de ellos fue Ramiro Árciga, joven de Xolos de 21 años, que se tuvo la confianza para marcar tras una asistencia de Yael Padilla, otra promesa mexicana; y Misael Pedroza de los Rayos del Necaxa con 23 años. Aunado a ello, Isaías Violante le dio el triunfo al América con un gol agónico al 82' después de que Henry Martín falló un penal.

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Tabla de goleo tras la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX