Resultados de HOY sábado 18 de julio de la jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

El Apertura 2026 comenzó antes de que acabara la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la jornada 1 del futbol mexicano llegó a su fin. Los 18 equipos tuvieron actividad en la jornada inicial y mostraron ímpetu en un nuevo torneo y estos fueron los resultados de la actividad sabatina.

Pachuca golea a Pumas en la Jornada 1 del Apertura 2026

Los Pumas sorprendieron a propios y a extraños al llegar a la final del Clausura 2026. Sin embargo, los Tuzos del Pachuca los regresaron a su realidad en la primera jornada del Apertura 2026. El cuadro universitario comenzó una nueva era bajo la gestión de Esteban Solari tras la partida de Efraín Juárez, pero eso no evitó que el conjunto hidalguense se impusiera 3-0 con un gol de Elías Montiel y un doblete de Salomón Rondón. Además, Solari fue expulsado una vez que terminó el partido porque se encaró con Salomón Rondón.

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Monterrey supera a Santos en su debut en el Apertura 2026

Monterrey comenzó su periplo en el Apertura 2026 de la mano de Matías Almeyda con una victoria sobre Santos Laguna por marcador de 3-2. Los Rayados anotaron tres goles en menos de un lapso 11 minutos, con doblete de Lucas Ocampos y un tanto solitario de Tecatito Corona para tomar ventaja. Tanto que no importó que los visitantes en el Estadio BBVA anotaran al 40’ vía Lucas Di Yorio. La parte complementaria fue una de controlar el balón por parte de los locales y de intentos infructuosos del conjunto lagunero hasta que marcaron en el agregado del segundo tiempo gracias a Eduardo Aguirre.

Toluca vence a Chivas en Jornada 1 del Apertura 2026

Por su parte, Alexis Vega hizo válida la ley del ex al marcar el primer gol del triunfo de Toluca sobre Chivas por marcador de 2-0. El delantero de los Diablos Rojos cobró una pena máxima a lo “Panenka” en los últimos minutos de la primera mitad. Nada más comenzar la segunda parte, las Chivas se quedaron con un hombre menos porque Ángel Sepúlveda fue expulsado por un codazo a Federico Pereira. Después, los pupilos de Antonio Mohamed hicieron válida la ventaja numérica y Jesús Gallardo consiguió el segundo tanto de los choriceros.

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América aplasta a Querétaro a domicilio en la Jornada 1 del Apertura 2026

Las Águilas del América consiguieron tres puntos valiosísimos al vencer por la mínima a los Gallos de Querétaro en el Estadio Corregidora. El América dejó ir una gran oportunidad al 72’ porque Henry Martín falló una pena máxima. El árbitro Luis Enrique Santander decidió marcar una pena máxima por una mano de Lucas Abascia, tras una larga revisión en el VAR, y el antiguo seleccionado nacional tiro raso hacia el costado izquierdo de Guillermo Allison. Ahí, el guardameta aguanto hasta el último momento para lanzarse y atajar el esférico. Sin embargo, Isaías Violante le dio el gol del triunfo a los azulcremas con un gol agónico al 82'.

