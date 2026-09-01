OFICIAL: Así va la tabla de goleo de la Liga Femenil MX, tras la Jornada 5 del Apertura 2026

La brasileña Geyse continúa imparable y este fin de semana volvió a convertir gol en la victoria del Club América sobre Tijuana y se encamina como la líder de la tabla de goleo del torne Apertura 2026 de la Liga Femenil MX con nueve anotaciones.

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Tabla de goleo de la Liga Femenil MX tras la Jornada 5

Terminó la jornada 5 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX y Geyse se mantiene como la líder de goleo individual gracias a sus nueve anotaciones con las Águilas, seguida muy de cerca por Higuera del Atlético de San Luis que ha logrado siete anotaciones.

Por parte de las representantes mexicanas, Diana Ordóñez de Tigres de la UANL, es la mejor ubicada en el tercer lugar de la tabla de goleadoras con seis tantos, mientras que su compañera en las Amazonas Maricarmen Reyes ha logrado cinco goles.

En la tabla general son el Club América y Tigres los únicos dos equipos que se mantiene con paso perfecto luego de cinco jornadas, pero las Águilas registran mejor diferencia de goles gracias a los 28 tantos que han anotado, mientras que las Amazonas han conseguido 16 tantos.

Tabla de goleo de la Liga Femenil MX

Geyse | América - 9 goles E. Higuera | Atlético de San Luis - 7 goles Diana Ordóñez | Tigres - 6 goles S. Ribeiro | Pumas - 5 goles K. Hancar | Tijuana - 5 goles Maricarmen Reyes | Tigres - 5 goles L. García | Rayadas - 4 goles Priscila | América - 4 goles R. Contreras | Atlético de San Luis - 4 goles J. Montoya | Chivas - 4 goles

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