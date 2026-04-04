Tabla y partidos de HOY sábado 4 de abril en la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Este sábado 4 de abril la actividad de la Liga MX Femenil no se continúa y, la Jornada 16 del Clausura 2024 nos presenta dos encuentros de alto calibre que podrían mover los cimientos de la tabla general. Con la Liguilla a la vuelta de la esquina, cada punto se vuelve oro molido para las aspiraciones de los equipos involucrados.

Necaxa 2-1 Mazatlán: Resumen y goles del partidazo en la Jornada 13 del Clausura 2026

Toluca vs. Cruz Azul- Estadio Nemesio Díez - 17:00 horas

Las acciones arrancan a las 17:00 horas en el Estadio Nemesio Díez. Las Diablas Rojas del Toluca llegan en una posición envidiable, ocupando el quinto puesto general con boleto para la fase final asegurado con 32 unidades. El equipo mexiquense ha mostrado una solidez ofensiva envidiable (37 goles a favor) y buscará aprovechar su localía para presionar a las líderes, Monterrey y América.

Por su parte, Cruz Azul se juega la vida. Ubicadas en la séptima posición con 27 puntos, las celestes necesitan sumar para evitar que equipos como FC Juárez o Tijuana les arrebaten el boleto a la fase final. La Máquina viene de un descalabro ante Atlético de San Luis, pero antes de eso tenían una racha positiva de cinco victorias consecutivas, lo que garantiza un duelo de estrategias en la capital mexiquense.

Querétaro vs. América - Estadio La Corregidora - 21:06 horas

Más tarde, a las 21:06 horas, el Estadio Corregidora recibirá a unas Águilas del América que atraviesan un momento pletórico. El conjunto de Coapa se sitúa como sublíder con 36 puntos, apenas tres por debajo de las Rayadas. Una victoria ante las queretanas, combinada con un tropiezo regio, pondría al América en la pelea directa por la cima antes del cierre de la fase regular.

El panorama para Querétaro es diametralmente opuesto. Hundidas en el penúltimo lugar de la tabla con solo 5 unidades, las locales intentarán dar la campanada y frenar la poderosa ofensiva azulcrema, la cual históricamente les ha pasado factura con goleadas contundentes en sus últimos enfrentamientos.

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Así marcha la Tabla General (Previo a la Jornada 16)