Renunció a su Selección para cuidar a su hija; hoy vuelve y espera ser la SORPRESA en el Mundial 2026

Estamos a unas semanas para que dé inicio la Copa Mundial de la FIFA 2026, y como ocurre cada cuatro años, son muchas las historias de superación que aparecen previo a este torneo. Ahora, toca el turno de hablar de lo que ocurre con la Selección de Curazao.

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Fue gracias a la expansión de 32 a 48 selecciones que el combinado de Curazao logró su pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de la Concacaf. No obstante, lo que ha acaparado las miradas es lo que ocurre con su director técnico, el cual protagonizó una historia por demás esperanzadora.

Curazao y el DT que regresa para la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras cuidar de su hija

Fue en febrero de este año, después de haber obtenido el pase a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que Dick Advocaat, técnico de Curazao, renunció a su cargo como entrenador bajo la explicación de darle todo el tiempo posible a su hija, misma que atravesaba por un delicado tema de salud.

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Dick Advocaat, tras su regreso triunfal, anunció los 26 curazoleños que representarán a la Ola Azul en su primer Mundial. ¿Qué esperar de esta selección? Lo cuento en este hilo! pic.twitter.com/qPhmArq5R6 — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) May 18, 2026

Dick tomó esta complicada decisión y, pese a lo difícil que fue decirle adiós a Curazao, entendía que su familia era primero. Fue así como pasaron tres meses y la Selección contrató a Fred Rutten, entrenador que dirigió dos encuentros amistosos cayendo ante China y Australia, respectivamente hablando.

La situación en el entorno familiar de Advocaat mejoró y, debido a la insistencia de los propios seleccionados, así como las facilidades de Rutten para alejarse de su cargo, Curazao confirmó el regreso de Dick a unos días para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en una de las historias en donde el destino se presentó con fuerza en el campo.

Dick Advocaat, ¿el técnico más longevo de este Mundial 2026?

Un punto a rescatar es que el entrenador neerlandés será el más longevo en formar parte de una Copa Mundial de la FIFA al contar con 78 años de edad. Ahora, Dick se dice listo para este 2026 destacando que su Selección forma parte del grupo en donde aparecen escuadras como Alemania, Ecuador y Costa de Marfil.