¿Le teme al duelo Lamine Yamal - Lionel Messi? Inesperado comentario de Scaloni

Uno de los duelos más atractivos de 2026 es, sin duda, la Finalissima entre España y Argentina. El partido por sí solo ya luce interesante, pero el pensar que Lamine Yamal se puede enfrentar a Lionel Messi lo hace aún más entretenido. Tras lo anterior Lionel Scaloni no está muy contenta, pero no por un Messi vs. Yamal, sino por la fecha en la que se jugará. El entrenador de la Albiceleste reconoció que se pudo haber hecho mucho antes. Leo podría estar viviendo su “último baile” con la selección de su país.

El partido entre España y Argentina se llevará a cabo en marzo del 2026. Dicha situación no tiene muy contento a Scaloni. El entrenador argentino reconoce que son partidos de mucho desgaste por el rival al que enfrentan y que es previo a una Copa del Mundo. En entrevista con TNT Sports resaltó que los que ahí salen perdiendo son ellos, pues no se hizo antes por los compromisos del combinado ibérico. Lionel Messi sigue demostrando su talento en el campo y el fin de semana jugó la final de la Leagues Cup, pero sorprendió a todos con algunas actitudes.

Getty Images Los títulos de Lionel Messi en Inter Miami

“Hubiese preferido no jugarla antes del Mundial. Hubo tiempo para hacerlo antes. España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató. Ganar es difícil y hacerlo ante selecciones de ese nivel es complejo. No hay que cometer errores. Lo importante es sentirnos capaces de pelear el Mundial y que tener fortuna de que no haya lesiones”, resaltó Scaloni.

Scaloni asegura que hay que seguir disfrutando a Leo Messi

Como ya se mencionó anteriormente, Lionel Messi podría estar viviendo sus últimos partidos con la Selección Argentina. Sin duda, es uno de los mejores jugadores del mundo y le afectará con demasía a la Albiceleste cuando ya no esté. Por lo mismo, Lionel Scaloni no se quiere adelantar a un retiro, pero sí está seguro que es momento de seguirlo disfrutando, pues aún se mantiene en competencia.

“Es tan importante para el mundo del futbol, no sólo para los argentinos, que creo que es importante disfrutarlo ahora y no pensar lo que pase en un futuro. Es lo que intentamos como cuerpo técnico, los compañeros intentan disfrutarlo y no agobiarlo tanto. Él se ganó el derecho de poder decidir cuándo hacerlo y, desde nuestra parte, tendrá todo nuestro apoyo”, resaltó.