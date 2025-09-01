deportes
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Leagues Cup 2025
Nota

Nadie esperaba que Lionel Messi tuviera estos 3 gestos en la final de la Leagues Cup

Lionel Messi e Inter Miami perdieron la final de la Leagues Cup 2025, pero lo que llamó la atención fueron las acciones que hizo durante y después del partido

Nadie esperaba que Lionel Messi tuviera estos 3 gestos en la final de la Leagues Cup
Leo Messi
Nadie esperaba que Lionel Messi tuviera estos 3 gestos en la final de la Leagues Cup
José Alejandro
Leagues Cup 2025
Inter Miami perdió el título de la Leagues Cup 2025 en manos del Seattle Sounders y con ello la posibilidad de conquistar su segundo título del torneo. No obstante, lo que llamó la atención fueron los gestos que tuvo Lionel Messi en el partido que dejaron con el ojo cuadrado a más de uno, pues no esperaban que el argentino tuviera estas 3 acciones durante y después del partido.

1. Se hace de palabras
Lionel Messi, quien junto a Luis Suárez tiene un equipo de futbol , tuvo un cruce con Pedro de la Vega al hacerse de palabras cuando el futbolista del Seattle Sounders no dejó cobrar un balón parado a Rodrigo De Paul. Esto hizo enojar al Campeón del Mundo, por ello, lo fue a encarar a minutos del final del primer tiempo, cuando Inter Miami iba abajo en el marcador 1-0.

2. No participa en la campal
El astro argentino fue el único jugador de Inter Miami que se comportó y no participó en la pelea que protagonizaron los jugadores de ambos equipos al final del encuentro. En imágenes se aprecia al capitán de la Selección de Argentina saludar y felicitar a los rivales, mientras sus compañeros participan en la campal.

3. Ve la celebración del campeón
Messi se quedó en el terreno de juego para ver toda la celebración del Seattle Sounders, mientras tiene colgada la medalla del segundo lugar, una imagen que dejó sin palabras a los aficionados, pues mientras sus compañeros se fueron a los vestidores, él permaneció hasta que terminaron los festejos.

Lionel Messi
X
Lionel Messi tuvo un gran gesto al quedarse a observar los festejos del Seattle Sounders

El rendimiento de Lionel Messi en la final de la Leagues Cup

Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup 2025 en manos del Seattle Sounders por marcador de 3-0, partido complicado para Lionel Messi, pues de acuerdo con la plataforma Sofascore, tuvo un rendimiento de 6.4 de 10, uno de los más bajos del club.

El argentino disputó los 90 minutos del partido en los que acertó el 81 por ciento de sus pases. Estas fueron sus estadísticas dentro del terreno de juego:

  • Tiros desviados- 2
  • Disparos tapados – 3
  • Pases clave -1
  • Duelos ganados -3.
Lionel Messi
