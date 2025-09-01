Nadie esperaba que Lionel Messi tuviera estos 3 gestos en la final de la Leagues Cup

Inter Miami perdió el título de la Leagues Cup 2025 en manos del Seattle Sounders y con ello la posibilidad de conquistar su segundo título del torneo. No obstante, lo que llamó la atención fueron los gestos que tuvo Lionel Messi en el partido que dejaron con el ojo cuadrado a más de uno, pues no esperaban que el argentino tuviera estas 3 acciones durante y después del partido.

1. Se hace de palabras

Lionel Messi, quien junto a Luis Suárez tiene un equipo de futbol , tuvo un cruce con Pedro de la Vega al hacerse de palabras cuando el futbolista del Seattle Sounders no dejó cobrar un balón parado a Rodrigo De Paul. Esto hizo enojar al Campeón del Mundo, por ello, lo fue a encarar a minutos del final del primer tiempo, cuando Inter Miami iba abajo en el marcador 1-0.

🇦🇷😳 El cruce entre Lionel Messi y Pedro de la Vega. pic.twitter.com/bj8ge2CCnD — JS (@juegosimple__) September 1, 2025

2. No participa en la campal

El astro argentino fue el único jugador de Inter Miami que se comportó y no participó en la pelea que protagonizaron los jugadores de ambos equipos al final del encuentro. En imágenes se aprecia al capitán de la Selección de Argentina saludar y felicitar a los rivales, mientras sus compañeros participan en la campal.

TE PUEDE INTERESAR:



Termina con pelea la final y Messi el único que se comporta del Miami pic.twitter.com/5uaYcWdh3U — Sebas Crackbol (@Crackbol10) September 1, 2025

3. Ve la celebración del campeón

Messi se quedó en el terreno de juego para ver toda la celebración del Seattle Sounders, mientras tiene colgada la medalla del segundo lugar, una imagen que dejó sin palabras a los aficionados, pues mientras sus compañeros se fueron a los vestidores, él permaneció hasta que terminaron los festejos.

X Lionel Messi tuvo un gran gesto al quedarse a observar los festejos del Seattle Sounders

El rendimiento de Lionel Messi en la final de la Leagues Cup

Inter Miami perdió la final de la Leagues Cup 2025 en manos del Seattle Sounders por marcador de 3-0, partido complicado para Lionel Messi, pues de acuerdo con la plataforma Sofascore, tuvo un rendimiento de 6.4 de 10, uno de los más bajos del club.

El argentino disputó los 90 minutos del partido en los que acertó el 81 por ciento de sus pases. Estas fueron sus estadísticas dentro del terreno de juego:

