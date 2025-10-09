Lo que se temía sucederá y Chivas ya tendría sus primeras bajas para el Clausura 2026

Chivas pelea la media tabla de la general , pero puede luchar por meterse de manera directa a la Liguilla. Pese a que el equipo de Gabriel Milito ya cambió de mentalidad, el argentino y la directiva tendrían algunos nombres en la lista de bajas para el Clausura 2026. Raúl Martínez, Luis Olivas y Gilberto Sepúlveda serían los elegidos para abandonar la institución.

El Rebaño viene de tres triunfos de manera consecutiva. El último de ellos fue ante los Pumas en Ciudad Universitaria, dándole la vuelta a un marcador adverso. Gilberto Sepúlveda es el central de 26 años que llegó a ser capitán de Chivas, pero no se logró consolidar. Suma siete juegos, cuatro de titular y 340 minutos.

Luis Olivas es otro defensor que ya había salido de la institución, pero regresó por una nueva oportunidad. En su segunda etapa no suma ni un minuto de juego. Raúl Martínez podría regresar al Tapatío. En pretemporada, le llenó el ojo a Milito, pero está totalmente borrado en el Apertura 2025.

Chicharito y Alan Pulido podrían vivir su último torneo

Emblemas, leyendas e históricos como Alan Pulido y Chicharito Hernández también podrían estar fuera de Chivas al término del Apertura 2025. Aunque aún todo es un rumor, hasta el momento, Javier Hernández regresaría a Inglaterra para jugar en la segunda división de aquel país y así pasar más tiempo con sus hijos, pues uno de sus sueños es que lo vean jugar.

Por su parte, Alan Pulido regresó a llenar el hueco de la falta de gol, pero no ha dado frutos y se la pasa más tiempo lesionado o en la banca. El único delantero confiable hasta el momento de Chivas es Armando González, por lo que, si Chicharito y Pulido salen de la institución, necesitarán contratar a otro goleador.