Domina la Temporada 3 de Black Ops 7 con esta guía táctica de sus nuevos mapas multijugador

La Temporada 3 de Call of Duty: Black Ops 7 llega con una importante actualización para el multijugador al introducir cuatro mapas que prometen cambiar la dinámica de las partidas competitivas. Con escenarios que van desde combates urbanos hasta entornos extremos, los jugadores deberán adaptarse rápidamente para dominar cada zona del campo de batalla.

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Los nuevos mapas Plaza, Beacon, Abyss y Gridlock ofrecen experiencias distintas que premian la movilidad, el conocimiento del terreno y la estrategia en equipo, elementos clave para quienes buscan mejorar su rendimiento en partidas clasificatorias.

Plaza: un clásico que regresa con nuevas mecánicas

El icónico mapa Plaza, originalmente visto en Black Ops II, vuelve con una versión remasterizada que incorpora nuevas mecánicas como el salto en paredes y el arsenal actualizado de Black Ops 7.

Este mapa destaca por sus múltiples rutas de flanqueo y zonas verticales que permiten controlar puntos estratégicos. Lugares como el centro comercial, el club nocturno y las azoteas pueden definir el ritmo de la partida si se dominan correctamente.

Entre las recomendaciones clave está el control de posiciones elevadas para obtener ventaja visual y el uso inteligente de rutas alternas para sorprender al rival.

Beacon y Abyss: adaptarse o perderBeacon

presenta combates en una base ubicada en el Ártico, donde los enfrentamientos a larga distancia y el control del puente central serán fundamentales. El uso de perks de movilidad y armas versátiles puede marcar la diferencia en este mapa.

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Por su parte, Abyss propone una experiencia más cerrada dentro de un submarino, donde la movilidad vertical mediante ascensores y rutas estrechas obliga a los jugadores a reaccionar rápido y coordinarse mejor con su escuadrón.

En este escenario, el posicionamiento inteligente y el uso de rutas alternativas puede ser la clave para sobrevivir a los constantes enfrentamientos en espacios reducidos.

Gridlock apuesta por el combate urbano estratégico

El mapa Gridlock introduce un entorno urbano caótico ambientado en una autopista japonesa colapsada, donde los jugadores deberán aprovechar coberturas improvisadas, rutas elevadas y puntos estratégicos dentro de edificios para dominar el combate.

Equipar miras híbridas y ventajas de rastreo puede ayudar a anticipar movimientos enemigos, mientras que los lanzadores serán esenciales para contrarrestar Scorestreaks aéreos.

Un reto para los jugadores competitivos

Con estos cuatro mapas, la Temporada 3 de Black Ops 7 busca ofrecer mayor variedad táctica y reforzar la profundidad estratégica del multijugador. Adaptarse rápidamente a estos escenarios podría ser la diferencia entre la victoria y la derrota.