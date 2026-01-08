Call of Duty: Black Ops 7 y Warzone se fusionan con Fallout en la Temporada 1 Recargada

La Temporada 1 Recargada de Call of Duty: Black Ops 7 y Call of Duty: Warzone marca uno de los crossovers más ambiciosos de la franquicia al unir fuerzas con Fallout. Esta colaboración introduce contenido temático en todos los modos de juego, llevando a los Operadores a dominar el Yermo a través de nuevos desafíos, mapas, eventos y recompensas inspiradas en el icónico universo post nuclear.

En Endgame, los jugadores enfrentarán eventos globales de tiempo limitado que elevan la intensidad del combate. El Wraith Wing World Event reta a los escuadrones a derribar un VTOL avanzado con habilidades de clonación, mientras que Deathclaw Hunt enfrenta a los Operadores contra temibles Deathclaws y hordas de Ghouls en zonas irradiadas. Además, se incorpora la nueva Skill Track Phantom, enfocada en sigilo, ataques críticos y evasión táctica.

El Multijugador se expande con una sólida oferta de mapas y modos. Destacan Yakei (nuevo), Meltdown (remaster), Fringe y Vault Town, una variante temática de Nuketown inspirada en Fallout. A esto se suman los modos Takeover, S.P.E.C.I.A.L. Mayhem y The Ghouls, junto con un arsenal ampliado que incluye nuevas mejoras, accesorios y el regreso de equipamiento clásico como Shock Charge y Death Machine.

En Zombies, la narrativa continúa con Astra Malorum – Modo Dirigido, una misión principal ambientada en un observatorio en los anillos de Saturno. También llega el mapa de supervivencia Zarya Cosmodrome y el LTM Project RADS, donde la irradiación progresiva modifica la jugabilidad y ofrece loot temático como Bottle Caps y Zombie Snacks.

Por su parte, Warzone transforma Verdansk con modos de alta adrenalina. High Octane acelera el ritmo con loot mejorado y círculos más rápidos, mientras que Power Armor Royale introduce trajes de Power Armor activados con Fusion Cores, redefiniendo los enfrentamientos. Las nuevas Rachas de Victorias recompensan el desempeño consistente con cosméticos exclusivos.

La temporada también añade nuevas armas, eventos como Fallout Event Pass y Quantum Exchange, y contenidos destacados en la tienda, incluyendo el Paquete de Trazadoras: Fallout Bundle, protagonizado por Lucy de la Bóveda 33.

La Temporada 1 Recargada estará disponible a partir del 8 de enero, consolidando un inicio de año explosivo para Call of Duty y una colaboración que promete dejar huella.