Entrega de los Premios Oscar 2021 en vivo

Es momento de película. La entrega 93 de los Premios Oscar será una experiencia única, gracias a que un director especializado entregará unos premios muy especiales a pesar de la pandemia por COVID-19. No te pierdas la transmisión en vivo del evento más esperado del año para los amantes del cine.

Entrega 93 de los Premios Oscar

Este 2021 aún sufre con ciertos estragos por el coronavirus, por lo que la entrega de este año se tuvo que retrasar, pues estaba prevista para el pasado 28 de febrero. Cómo medida preventiva por el virus no se realizarán en el habitual Dolby Theatre, este año será en un espacio libre, un cetro ferroviario Union Station de Los Angeles.

Aunque en algunos lapsos si se utilizará el teatro del Hollywood Blvd, además de que tiene sedes alternas en Londres y París, para todos los invitados que no puedan asistir al evento.

Esta entrega harán historia por 76 mujeres nominadas, la máxima cantidad en la historia de los Premios. Dos de ellas dentro como mejor directora. Además de una mexicana, Michelle Couttolenc.

Nominados a los Oscar 2021

Mejor Película

The Father Judas and the Black Messiah

Mank

Minari



Nomadland

Promising Young woman

Sound of metal

El juicio de los 7 de Chicago

Mejor Actriz

Viola Davis (La madre del Soul)

Andra Day (EEUU vs Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Fragmentos de una mujer)



Frances McDormand (Nomadland)

Carey Mulligag (Promising Young Woman)

Mejor Actor

Riz Ahmed (Sound of metal)

Chadwick Boseman (Ma Rainey’s Black Bottom)

Anthony Hopkins (El padre)

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)





Mejor Director

Thomas Vinterberg (Otra ronda)

Chloé Zao (Nomadland)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Emerald Fennell (Promising Young Woman)

Mexicanos nominados al Oscar

Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Jaime Baskcht, son los mexicanos que están nominados al Oscar por la película Sound of Metal