Juan Francisco Palencia cambia radicalmente: está pelón

El entrenador Juan Francisco Palencia sorprendió en horas recientes al ambiente deportivo de México, pues luego de una amplia trayectoria le ha dado un giro radical a su imagen.

Paco Palencia, mostró en sus historias de red social Instagram, un par de imágenes en la que reveló que está muy feliz, con mucha actitud, en buena forma física, con las uñas pintadas, pero sin cabello.

Paco Palencia está pelón; cambia de look

Y no es que Juan Francisco Palencia se haya cortado el cabello con un estilo moderno. El ex futbolista está calvo y nunca se había mostrado así al menos en los casi 25 años de ser figura pública.



El cabello largo y lacio habían sido una parte importante de su imagen, de su estilo y que lo acompañaron por décadas. Nunca nadie se imaginó a un Palencia pelón, pero ahora es una realidad.

Paco Palencia no desmiente las imágenes

El ex futbolista Paco Palencia, de 48 años de edad no ha desmentido las imágenes, porque bien podría tratarse de una broma del propio Palencia.

Existen aplicaciones actuales que cambian el look y quitan el cabello, pero parece no ser el caso del entrenador, pues amigos, futbolistas, medios de comunicación y afición han replicado las imágenes y el mexicano no ha levantado la voz.

Palencia trabaja actualmente como entrenador en Barcelona

De acuerdo a los posteos de Juan Francisco Palencia, el ex ofensivo labora en una academia de futbol en Barcelona, que capacita a jugadores de alto perfil.

Palencia es en esa academia entrenador y en su última publicación mencionó que otra de sus facetas, es la de ayudar, creer y acompañar a los jugadores en los equipos y elementos que estén a su cargo.

El palmarés de Paco Palencia como jugador y entrenador

Como jugador, Francisco Palencia fue campeón con Cruz Azul en el Invierno del 1997. Luego volvió a levantar el título, pero jugando con Pumas en en el 2009 y posteriormente en el 2011.

Como entrenador no ha logrado conseguir campeonatos, aunque su trabajo ha sido discreto con Pumas, Lobos BUAP y Mazatlán.