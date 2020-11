Bryan Adams y su amor por el deporte

Ciudad de México.- El cantautor canadiense cumple 61 años y lo recordamos como fiel aficionado al futbol, al hockey sobre hielo y su amistad con célebres deportistas.

Bryan Adams, artista conocido por éxitos como “Summer of 69", “Heaven”, “Everything I do (I do it for you) y “Run to you”, entre otros, cumple 61 años de edad. Cuenta con más de 100 millones de discos vendidos a nivel mundial y al igual que muchos otros artistas, tiene otra faceta poco conocida: Su amor por los deportes.

La cercanía a la cultura inglesa lo ha convertido en un fiel seguidor del Chelsea de la Liga Premier de Inglaterra. Tiene una casa en el suburbio londinense donde se encuentra el estadio de Stamford Bridge, lo que lo convierte en un habitual en los partidos de los “Blues”. Tanta es su pasión que les compuso el tema “We’re Gonna Win” de su álbum “18 Til I Die” de 1996.

Dentro del club londinense muestran la misma admiración por Adams. La jugadora femenil Millie Cuthbert reconoció cuál es su tema predilecto para el karaoke y respondio: “Summer of 69 de Bryan Adams, algo por el estilo”.

La NHL también tiene un lugar especial en el corazón de Bryan como buen canadiense. Interpretó un par de temas en el NHL Outdoor Classic de 2017 en Landsome Park de Ottawa.

Dentro de sus amistades deportivas, presume al tenista estadounidense John McEnroe, al piloto inglés Damon Hill y al ex propietario de F1, Eddie Jordan. Incluso ya han compartido escenario con todo y palomazo del tema “We’re Gonna Win” en los World Sports Avard del 2000 celebrados en el Royal Albert Hall de Londres.

Voz distintiva. Carisma escénico. Artista de grandes escenarios deportivos como el Estadio de Wembley Y el recuerdo del aquel “Verano del 69".