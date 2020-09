¡Scarlett Johansson seguiría viva en el universo de Marvel!

Ciudad de México.- ¡Buenas noticias para los fanáticos de Viuda Negra y el Universo Cinematográfico de Marvel! Según el sitio We Got This Covered, tendríamos más momentos de Scarlett Johansson como Natasha Romanoff en la pantalla grande.

Es importante señalar que no hay que confundirnos con la película ‘Black Widow’ que se estrenará este mismo año. Los reportes indican que, a pesar de que este filme habría sido anunciado como el último de Johansson como heroína, ella regresaría para darnos más con este papel.









Los reportes indican que la actriz norteamericana se encuentra en negociaciones con Marvel para una renovación.

¡SPOILER ALERT!

Sí aún no haz visto Avengers: Endgame, te recomendamos no seguir leyendo...









Cabe recordar que Viuda Negra falleció en esta película tratando de hacer un bien por todos los Vengadores, cayendo por un barranco en la búsqueda de una de las gemas del infinito para destruir a Thanos.









La película de ‘Black Widow’ se estrenará este 5 de noviembre de 2020 en cines.