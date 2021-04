Sorpresa: Rafael Nadal quedó eliminado de Montecarlo

Andrey Rublev dio la gran sorpresa del Masters 1000 de Montecarlo tras vencer a Rafael Nadal en los cuartos de final con parcfiales de 6-2, 4-6 y 6-4. Un notable encuentro por parte del tenista ruso que eliminó al once veces campeón en el torneo de Montecarlo.

Ahora Rublev jugará en la siguiente ronda contra el noruego Casper Ruud, que eliminó al vigente campeón del torneo de Montecarlo, el italiano Fabio Fognini por 6-4 y 6-3. El jugador ruso ya disputó una semifinal en un Masters 1000 a principios de este mes, en Miami, donde cayó ante el polaco Hubert Hurkacz.

Estas fueron las sensaciones del español luego de la sufrida derrota.

“Es un partido fácil de explicar. Si te enfrentas a un rival como Rublev y tú no juegas bien, todo está dicho. Por alguna razón, he tenido problemas con mi saque. Hoy ha sido uno de esos días donde mi saque ha sido un desastre. Sacando así, todo va mal porque el saque afecta a todo el juego”.

Nadal no ocultó la tristeza tras despedirse antes de lo esperado en el Masters 1000 de Montecarlo.

“Durante toda mi carrera, este ha sido un torneo importante y es triste perder aquí. He perdido una oportunidad de empezar la gira de tierra de la forma correcta, pero así son las cosas. No es momento de quejarse. Lo único que puedo hacer es ir a Barcelona y seguir trabajando y entrenando. He cometido muchos errores con mi revés, también. Pequeñas cosas que son difíciles de explicar”.

Finalmente, el tenista español y once veces campeón en Montecarlo, aceptó que la inactividad lo ha venido afectando.

“No hay que buscar explicación en eso. Me sentía preparado y había hecho una buena preparación. Me sentía capacitado de ganar este torneo. Después, no ha sido así. He tenido un día malo”.