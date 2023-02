Todos los tenistas que participarán en el Abierto Mexicano de Tenis

El español Carlos Alcaraz, el griego Stefanos Tsitsipas, el noruego Casper Ruud, el estadounidense Taylor Fritz y el danés Holger Rune encabezan la lista de jugadores que engalanan la edición número 20 del Abierto Mexicano de Tenis, que se disputará del 27 de febrero al 4 de marzo de 2023.

El principal torneo de tenis en México ha completado la lista de estrellas para la especial celebración de este aniversario con el británico Cameron Norrie (No.11) y los estadounidenses Frances Tiafoe (No.15 ) y Tommy Paul (No.19). El complejo ubicado en la Riviera Diamante Acapulco, recibirá una vez más a la fiel afición mexicana, que atraída por la baraja de jugadores, han agotado el boletaje.

“Estamos muy satisfechos con lo que se viene, saber la respuesta que tuvo el plan que hicimos para este año, tenemos el cartel joven más interesante a través de la historia, creo que eso nos va a dar muchas sorpresas muy agradables desde el punto de vista deportivo y desde el punto de vista de organización”, dijo el nuevo director del torneo, Álvaro Falla.

También destaca la confirmación del italiano Matteo Berrettini (No. 22), el estadounidense Sebastian Korda (No. 26) y el canadiense Denis Shapovalov (No. 27). La presencia de Alcaraz, Tsitsipas, Ruud, anunciada desde septiembre, fue un importante atractivo para los aficionados mexicanos, pero el agregado de Fritz y Rune eleva el nivel del torneo y garantiza que las tribunas estarán llenas las seis jornadas de la competición.

Carlos Alcaraz, el tenista más esperado en México

Alcaraz llegará a México como el actual No. 2 del mundo después de que por lesión causó baja en la edición de hace un año. El español también se ausentó del Abierto de Australia para darle tiempo a la recuperación de otra lesión. En 2022, Carlos se convirtió en el jugador más joven, con 19 años, en alcanzar el número uno del mundo desde que se instauró el Ranking ATP en 1973, también en el más joven en cerrar en dicho peldaño el año. Lo hizo tras conquistar su primer Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos, uno de los seis títulos que presume en el tour de la ATP.

“Una de las cosas que queremos con estas nuevas propuestas es acercar a la gente en general, al público, a los fans, la posibilidad de conocer los detalles de estas personalidades del Tenis. Todas Tenis Talks nos dará la oportunidad de poner en escena este torneo alrededor del mundo”, sentenció la cabeza del certamen.

