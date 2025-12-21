¿Cuánto viajarán las selecciones de los países para jugar el Mundial 2026?

El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del torneo. Esto se debe a varios factores. Uno de ellos es la ampliación a 48 selecciones y 104 partidos. Pero otro son las distancias que deberán recorrer las selecciones para jugar en México, Canadá y Estados Unidos.

Por primera vez, el certamen se disputará de manera simultánea en tres países, transformando los traslados en un factor competitivo tan importante como la táctica o la preparación física. Lejos del modelo de Qatar 2022, la Copa del Mundo de la FIFA 2026 propone traslados exigentes.

Las distancias que deberán recorrer las selecciones en el Mundial 2026

Durante la fase de grupos, las selecciones recorrerán en conjunto más de 91,000 kilómetros. El desafío ya no será únicamente ganar partidos, sino administrar el desgaste que implica eso: vuelos, hoteles y husos horarios distintos.

La FIFA optó por un método de asignación inédito: primero se definieron los grupos y luego se distribuyeron las sedes. El objetivo fue evitar repeticiones de ciudades y equilibrar trayectorias.

Más de la mitad de las selecciones recorrerá al menos 1,600 kilómetros solo en la fase de grupos. Cada traslado implica horas, cambios en rutinas de descanso, alimentación y recuperación.

¿Quiénes viajarán más y quiénes tendrán ventaja en el mapa de distancias del Mundial 2026?

Las selecciones surgidas del repechaje europeo serán las más "castigadas" por la geografía. El equipo que termine en el Grupo B (Italia, Gales, Bosnia y Herzegovina o Irlanda del Norte) afrontará más de 5,000 kilómetros. El debut será en Toronto, luego seguirá Los Ángeles y cerrará la fase en Seattle.

Argelia también figura entre los equipos con trayectos menos favorables, con partidos en Kansas City, San Francisco y nuevamente Kansas. Pero selecciones como Egipto, Paraguay y Francia vivirán el Mundial 2026 casi de manera local. Sus desplazamientos no superarán los 600 kilómetros.

Por su parte, el Tri contará con el recorrido más cómodo, mientras que Estados Unidos manejará distancias amplias. Canadá asumirá los viajes más largos. Argentina limitará el desgaste jugando en Dallas y Kansas City, mientras que Inglaterra deberá cruzar de Massachusetts a Texas.