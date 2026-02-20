Thibaut Courtois es el nuevo inversor de este histórico club francés

En el fútbol moderno, los cambios de rumbo no siempre empiezan con un fichaje. A veces arrancan en la oficina, con un nuevo grupo de inversión y un plan para acelerar el crecimiento deportivo. Le Mans vive justo ese momento: un club con historia reciente en la élite que busca consolidar su regreso con respaldo financiero y proyección mediática.

Thibaut Courtois es nuevo inversor del Le Mans FC

Thibaut Courtois se convirtió en inversor minoritario del Le Mans, club de la Ligue 2, a través de NxtPlay Capital, compañía de la que es cofundador. El belga se integra a un grupo de inversionistas que ya incluye a Novak Djokovic, además de los expilotos de Fórmula 1 Felipe Massa y Kevin Magnussen, lo que refuerza la dimensión internacional del proyecto.

La llegada de Courtois se da en un contexto de reestructuración del club, con un fondo brasileño como parte central del movimiento accionario y con Le Mans instalado en la pelea de la segunda división. El plan no es solo “sumar nombres”, sino empujar un proyecto que apunta a estabilidad, visibilidad y, eventualmente, a volver a la primera categoría.q

Le Mans carga con una historia particular que vuelve más atractivo este renacer. El club se formó en 1985 y vivió su mejor etapa en la década de los 2000, cuando disputó 5 temporadas en la Ligue 1 antes de descender en 2010, categoría a la que todavía no ha regresado. Además, es recordado por ser el equipo donde Didier Drogba debutó profesionalmente en 1998, un dato que lo conecta con una de las figuras más importantes del fútbol moderno.

Con Courtois y Djokovic dentro del mismo proyecto, Le Mans gana algo más que inversión: gana foco. Y en un fútbol donde el impulso muchas veces empieza fuera de la cancha, esa combinación de capital, nombre y narrativa puede convertirse en un empujón real para que el club vuelva a mirar hacia arriba.

