Thomas Tuchel, entrenador alemán de Inglaterra: “Estábamos esperando la muerte”

Argentina caía por 1-0 ante Inglaterra en el minuto 68 de las semifinales del Mundial 2026 y los europeos parecían colocar el candado al partido. Sin embargo, los sudamericanos pusieron toda la carne en el asador y avasallaron a la defensa inglesa. Durante la pausa de hidratación, el entrenador Thomas Tuchel ya esperaba lo peor: “Era esperar la muerte”.

El técnico alemán de Inglaterra relató cómo vivió el encuentro ante los argentinos en el documental creado por la Asociación Inglesa de Futbol (FA, por sus siglas en inglés), en el cual repasan el camino del seleccionado europeo por la cita mundialista. Tuchel afirmó estar golpeado por aquel partido, que significó la eliminación de los ingleses en la Copa del Mundo.

El relato de Thomas Tuchel sobre el partido contra Argentina

“Pueden intentar matarme con esto. Pero es mi cicatriz, no la de ustedes. Yo tengo que vivir con esto. No son ustedes quienes tienen que hacerlo. Yo estoy a cargo y tomo estas decisiones. Nadie está más dolido que yo, nadie lo quería más que yo. Pueden torturarse sin parar y pensar que, si hubiera hecho cambios distintos, habríamos ganado el partido. Simplemente no se sabe”, comenzó diciendo Tuchel en el documental.

Crédito: Mexsport

Posteriormente, reveló que se fue conforme al entretiempo, pero la segunda mitad olía diferente: “Sentí que estábamos a la defensiva. Sentí que Argentina jugaba con más libertad, con movimientos más fluidos y encontraba mejores soluciones.

Después marcamos y tuvimos enseguida la siguiente ocasión. Fuimos a presionarlos, recuperamos una pelota, tuvimos una oportunidad, otra media ocasión; perdimos el balón en otro ataque, llegó la entrada de (Djed) Spence y casi anotan en un contraataque”.

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El momento que cambió el rumbo de Inglaterra en semifinales

Tuchel explicó que la jugada llegó minutos después de la anotación de Anthony Gordon. Un mal control de Harry Kane activó el contraataque argentino, hasta que el balón cayó a los pies de Giuliano Simeone. El jugador de Atlético de Madrid se dejó anticipar por Spence, jugada que marcó a los ingleses.

“Eso me afectó; quizá también afectó a los jugadores. De repente entramos en una mentalidad de ‘solo hay que resistir’. Jugamos como si faltaran cuatro minutos y no 30”, expresó Tuchel.

Posteriormente, enumeró las jugadas que impidieron la clasificación inglesa: “En la ejecución, en los detalles: salir jugando desde el fondo, jugar alrededor de (Lionel) Messi, atacar por un lado y cambiar hacia el otro, llevar el juego al campo rival, hacerlos sufrir, tener tiempo para recuperarnos física y mentalmente con la pelota, nos faltó todo eso”.

Selección Argentina|Crédito: @AFASeleccionEN / X

El juego de Argentina que apabulló a Inglaterra

Tuchel remarcó que Argentina arriesgó todo para soñar con la clasificación, factor que fue fundamental para anular el juego de Inglaterra: “Argentina empezó a jugar muy, muy rápido. Perdón por el lenguaje, jugaron al futbol del ‘que se joda todo’. ‘No tenemos nada que perder. Que se joda todo’”.

“Jugaron con cuatro delanteros. Pusieron dos extremos, dos atacantes y a Messi. Sacaron a un número seis y pusieron a un número 10. Quitaron a un defensor central y pusieron a un número seis. En algunos momentos jugaron con un 3-1-6. ¿Quién juega con un 3-1-6? Nos costó mucho”, compartió.

La pausa de hidratación anunció el futuro de Inglaterra

Inglaterra defendía la mínima ventaja en su área y un cabezazo de Nicolás González tapado por Jordan Pickford fue la jugada que parecía sentenciar el futuro de los europeos: “Un momento clave, cuando miro hacia atrás y pienso en qué pasó con mi toma de decisiones, fue que concedimos una oportunidad muy, muy clara justo antes de la pausa para hidratarse”.

“Pensé: ‘No vamos a sobrevivir’. Era esperar la muerte. No teníamos posesión, no defendíamos bien, no defendíamos correctamente con nuestro 4-4-2. Necesitábamos ayuda”.

Enzo Fernández|Crédito: @AFASeleccionEN / X

El técnico alemán se aferró a la idea de cerrar el partido con cinco defensores, tal y cómo había sucedido ante México y Noruega: “Quería darles algo a los jugadores: esto es lo que hacemos. Esto es lo que hacemos ahora. Con esa mentalidad y esa experiencia, terminamos el partido contra Noruega con una línea de cinco.

Terminamos el partido contra México con una línea de cinco. Y lo logramos. Pensé que Argentina dependía mucho de los centros, tenía cuatro delanteros en la última línea. Pensé: juguemos con una línea de cinco”.

Finalmente, admitió que defender el 1-0 desde tan temprano fue un completo error: “Pasé a un 5-3-2, cambiamos la estructura. Porque creo que así podemos manejar mejor la amplitud y todavía tenemos tres defensores centrales en el medio si siguen llegando centros. Después cambiamos a un 5-4-1. Incluso mi mentalidad quizá fue: ‘solo hay que resistir’. Y era demasiado pronto. Demasiado pronto para esa mentalidad”.

Finalmente, Argentina remontó el encuentro y ganó la semifinal por 2-1 con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.