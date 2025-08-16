Tiene 18 años, es promesa del Real Madrid y ya gana más del doble que Alexis Vega

La Liga BBVA MX cuenta con jugadores de alto calibre como es el caso de Alexis Vega, quien se ubicó entre los futbolistas más valiosos de la Leagues Cup 2025 . El mediocampista ofensivo fue el mejor jugador de la temporada tras haber ganado el título del Clausura 2025 con el Toluca y en la actualidad, es el jugador más valioso de la liga. Sin embargo, su salario es diminuto al lado de la nueva joya que firmó el Real Madrid: Franco Mastantuono.

¿Cuál es la diferencia de salario entre Alexis Vega y Franco Mastantuono?

A pesar de haber sido nombrado como el MVP de la Liga BBVA MX, Alexis Vega está lejos de ser uno de los jugadores mejores pagados de México. De acuerdo a distintos reportes, el ex Chivas goza de un salario anual de 1,3 millones de dólares en el Toluca, una cantidad de dinero irrisoria si lo comparamos con el sueldo de Franco Mastantuono, quien apenas tiene 18 años. Otro jugador que tiene un gran salario en México es Sergio Ramos .

Real Madrid / X Franco Mastantuono tiene un salario más elevado que Alexis Vega

Mastantuono fue transferido al Real Madrid a cambio de 45 millones de euros desde River Plate y si bien será el jugador con peor sueldo de toda la plantilla, el argentino supera con creces el salario de Alexis Vega. De acuerdo a la información que compartió el sitio Marketing Registrado, Franco Mastantuono ganará 3,4 millones de euros en la ‘Casa Blanca’, es decir, unos 4 millones de dólares por año aproximadamente.

De esta manera, la joya argentina se ubica en la última posición en la escala de salarios dentro del Real Madrid, siendo superado por Endrick, quien gana 4,1 millones de euros por temporada. En este contexto, la diferencia de salarios entre ambos clubes es abismal, teniendo en cuenta que Vega es la figura del cuadro escarlata en la actualidad.

¿Cuál es el valor de mercado de Alexis Vega y de Franco Mastantuono?

Alexis Vega es uno de los futbolistas más valiosos de la Liga BBVA MX, pues según Transfermarkt, el ‘10’ de la Selección Mexicana tiene un valor de mercado de 10 millones de euros. Por su parte, Franco Mastantuono elevó su precio tras fichar por el Real Madrid y en la actualidad alcanza los 30 millones, su máximo histórico hasta la fecha.