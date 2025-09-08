Tiene solo 16 años, es hijo de un ex Cruz Azul y ya demostró más que los cracks de Santos Laguna

Este apellido en el futbol mexicano es significado de gol. El hijo de Vicente Matías Vuoso no es la excepción. Lucca Vuoso juega actualmente para el Santos Laguna y se convirtió en el goleador del Torneo Internacional de la Liga MX 2025. El joven de 16 años marcó 10 anotaciones en 8 partidos. Si se le compara con los actuales delanteros de los Guerreros, ha hecho más dianas que cualquiera de ellos. Podría ayudar a que los de la Comarca estuvieran ubicados en un mejor puesto de la general del Apertura 2025.

Su papá, Vicente Matías Vuoso, militó en muchos equipos de la Liga BBVA MX. Con Santos Laguna tuvo su mejor etapa al convertirse en leyenda. También jugó para el América, Cruz Azul, Atlas, Jaguares y cerró su carrera en México con La Máquina. Su hijo espera hacer una carrera así o más digna, pues ya demostró su olfato goleador. Lucca en el torneo ya mencionado acumula más dianas que el líder de goleo del actual Apertura 2025.

En los siete partidos regulares del Torneo Internacional de la Liga MX 2025, Lucca Vuoso marcó 8 tantos. Hay que sumar 2 más, pues fue el artífice de darle el título al Santos sobre el Orlando City, en la final. Así, llegó a 10 anotaciones. Los actuales delanteros de la Comarca son el hondureño Antony Lozano (no ha marcado hasta la Jornada 7); Jesús Ocejo lleva un gol en 197 minutos y, por último, quien se podría decir es el romperredes del equipo es el chileno Bruno Barticciotto, quien sólo ha marcado en 2 oportunidades.

Santos y el mal momento que vive en la actulidad

En el reciente Apertura 2025 Santos no pasa por un buen momento. Lo que es rescatable es que no se ve tan mal como en otros semestres. Desde hace varios años, el conjunto lagunero no encuentra cómo salir del mal momento. Posiblemente la solución esté en casa con Lucca Vuoso, quien a sus 16 años milita con la Sub 19 de los Guerreros.

Santos ocupa el sitio 11 de la tabla general. Está estrenando entrenador con el español Francisco Rodríguez Vílchez, después del adiós de otro histórico del equipo como Fernando Ortiz. Suma 6 puntos de 21 posibles y solamente ha ganado dos juegos, cero empates y cinco descalabros. Su próximo encuentro es ante el Atlas en el Jalisco.