Tiger Woods está presente en su torneo 25 del Masters de Augusta

Tiger Woods está presente en su torneo número 25 del Masters de Augusta, aunque desde aquel accidente automovilístico que sufrió en febrero de 2021 no ha podido ser el mismo. Su caddie, Joe LaCava habló de la salud del golfista y es que este hombre lo ha acompañado prácticamente toda su carrera.

Aceptó que le ha afectado mucho en lo físico, que trabaja en lo mental para bloquear el dolor, se conocen muy bien ya que han caminado juntos a lo largo de 12 años. Sabe que aún tiene velocidad del swing, pero que la pierna es la que aún le duele, pero eso no es algo que pueda detener a uno de los mejores del mundo, uno de los que pasarán a la historia como uno de los más grandes.

La evolución de Tiger Woods

Te puede interesar: ¿Cuándo se juega el Masters de Augusta 2023? | Golf Azteca

Lo que sí es que esta podría ser la última vez que lo veamos participar en el Masters de Augusta, así que el mundo debe disfrutar verlo.

Tiene 47 años de edad campeón de 15 grandes, 5 veces campeón del Masters de Augusta y dos del campeonatos de la PGA: el Open de Estados Unidos y el Open Británico.

La actualidad y el futuro próximo de Woods

Woods, de 47 años, sueña con un sexto triunfo en Augusta que iguale el récord del mítico Jack Nicklaus pero compite lastrado por las secuelas de su grave accidente automovilístico de 2021, que solo le permiten jugar poco.

Por su parte el jueves, Tiger Woods, completó la mitad de su recorrido con un total de +2 situado en el 42º lugar.

“No puedo competir como podía hacer anteriormente, pero seguir compartiendo momentos y jugar es fantástico. Se me pasa por la cabeza que puede ser mi última vez. No sé cuántos Masters me quedan, solo aprecio los momentos. Ahora es distinto, siempre me ha gustado entrenar, prepararme para los eventos”, declaró Woods.

Te puede interesar: ¿Qué significa el saco verde en el Masters de Augusta?

En la edición pasada, Woods se ubicó en el sitio 47, y consideró que este año llega a Augusta en mejor estado de forma respecto a 2022.