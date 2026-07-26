El día en que Tigres sorprendió a todos y se convirtió en el segundo mejor equipo del mundo

Tigres es considerado uno de los equipos más grandes e importantes que la Liga BBVA MX tiene en la actualidad, y lo anterior no solo deriva de la gran historia que han tenido en el aspecto nacional en las últimas dos décadas, sino también en la fama que han logrado a nivel internacional.

Tigres 1-0 Pumas ¡GOOOOL! Fernando Gorrirán abre el marcador para Tigres

El cuadro de la Sultana del Norte pasó de ser un equipo local a tener afición en todo el mundo y esto se debe, en gran medida, a la espectacular actuación que tuvo en el Mundial de Clubes de Qatar 2021. Por tal motivo, no está de más recordar la participación de Tigres en este evento.

Tigres, ¿el mejor equipo del mundo en 2021?

Tigres llegó a este Mundial de Clubes Qatar 2021 como representante de la Concacaf luego de haber conquistado la Concachampions. Un hecho a destacar es que esta actuación ha sido una de las más destacadas para la zona y, en consecuencia, para el balompié azteca.

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📅 Un día cómo hoy pero de 2021, Tigres comenzaba su histórica participación en el Mundial de Clubes con una victoria 2-1 ante Ulsan Hyundai 🇰🇷 con dos goles de @10APG 🇫🇷. pic.twitter.com/f4tXo7xxCl — MX Sudamerica (@MXSudamerica) February 4, 2023

En los cuartos de final, Tigres venció al Ulsan Hyundai por 2-1 luego de venir de atrás para derrotar a la escuadra japonesa a través de un doblete de André Pierre Gignac. En la siguiente ronda, el cuadro felino superó al Palmeiras por 1-0, equipo que en ese entonces había conquistado la Copa Libertadores.

Fue así como Tigres alcanzó el tan anhelado partido por la gran final del Mundial de Clubes 2021 en donde se enfrentó al Bayern Múnich, uno de los gigantes de Europa. El duelo terminó 1-0 en favor de los bávaros; sin embargo, la personalidad del club mexicano generó muchos aplausos en la comunidad a nivel internacional.

¿La participación de Tigres en este Mundial fue la mejor en la historia del futbol mexicano?

Equipos como América, Atlante, Necaxa, Pachuca y Rayados han tenido buenas actuaciones a lo largo de su historia en el Mundial de Clubes; sin embargo, estrictamente la participación de Tigres ha sido la mejor dado que es, hasta ahora, el único club mexicano y de la Concacaf en llegar a este duelo.