Ni Rayados ni Chivas pudieron con Tigres: el largo invicto que logró estirar tras vencer a Puebla

Tigres está lejos de atravesar un buen momento. Actualmente se ubica en la casilla número 14 del Apertura 2026 y todavía tiene un largo recorrido por delante para ingresar al Top 8 que permite clasificar a la Liguilla. Sin embargo, el conjunto universitario estiró una racha importante jugando como local en El Volcán.

El equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich viene de derrotar por la mínima a Puebla, resultado que le permitió seguir soñando con la clasificación a la Fase Final. No obstante, no fue un triunfo más para Tigres, ya que consiguió estirar a 13 partidos su racha sin derrotas jugando como local.

El Volcán: la mayor defensa de Tigres en la Liga BBVA MX

A pesar de no mostrar un juego sobresaliente, Tigres siempre supo como defender su arco jugando en el Estadio Universitario. La racha comenzó en el Clausura 2026, precisamente el 7 de marzo cuando recibieron a nada más ni nada menos que a Rayados de Monterrey. En aquella ocasión, los Felinos se quedaron con el Clásico Regio gracias a un solitario gol de André-Pierre Gignac.

El peor jugador del Clásico Regio en el Clausura 2026|Crédito: Liga BBVA MX / X

Hasta la fecha, Tigres consiguió un saldo de 9 triunfos y 4 empates jugando en El Volcán teniendo en cuenta todas las competiciones. Jugar en el Estadio Universitario se ha vuelto una epopeya para los equipos rivales, que no logran encontrar la victoria en dicho recinto desde el 20 de febrero de 2026, fecha en la que el cuadro universitario cayó por 1-2 ante Pachuca por la Jornada 7 del Apertura 2026.

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Rayados de Monterrey y Chivas no pudieron con El Volcán

Tanto Monterrey como Chivas son de los equipos más fuertes de la Liga BBVA MX que les ha tocado visitar El Volcán en este último tiempo. Sin embargo, ninguno de ellos pudo vencer la valla de Tigres jugando como local.

Rayados cayó en el ya mencionado Clásico Regio por 1-0 con gol del francés Gignac, mientras que el Guadalajara se enfrentó a Tigres en dos ocasiones. El primer partido fue por la fase regular del Clausura 2026, donde los locales se impusieron por 4-1. La segunda victoria de los Felinos ocurrió días después, ya en los Cuartos de Final, donde se quedaron con la victoria por 3-1 en el juego de Ida.