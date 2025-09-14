Tigres vs León: alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX
El Estadio Universitario “El Volcán” se prepara para una tarde de alto voltaje con el enfrentamiento entre Tigres y León, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025
El Estadio Universitario “El Volcán” se prepara para una tarde de alto voltaje con el enfrentamiento entre Tigres y León, correspondiente a la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Ambos equipos llegan con aspiraciones claras: Tigres busca consolidarse en la parte alta de la tabla, mientras que León quiere escalar posiciones y meterse de lleno en la pelea por la Liguilla.
Alineación de Tigres
- Portero: Nahuel Guzmán
- Defensas: Javier Aquino, Juan José Purata, Rômulo Zwarg, Jesús Garza
- Mediocampistas: Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera
- Delanteros: Ángel Correa, Diego Lainez, Iván López
(DT: Guido Pizarro)
Tigres presenta una alineación ofensiva y equilibrada. La dupla Correa-Lainez promete dinamismo y desequilibrio en el último tercio del campo.
Alineación del León
- Portero: Óscar García
- Defensas: Sebastián Santos, Stiven Barreiro, Paul Bellón, Salvador Reyes
- Mediocampistas: Nicolás Fonseca, Rodrigo Echeverría, Alfonso Alvarado, Fernando Beltrán
- Delanteros: Ismael Díaz, Rogelio Funes Mori
(DT: Eduardo Berizzo)
La Fiera apuesta por un esquema 4-2-3-1, con Fernando Beltrán como cerebro creativo y el panameño Ismael Díaz como su principal carta ofensiva. León llega motivado tras golear a Querétaro en la jornada anterior.
Tigres ocupa el cuarto lugar de la tabla con 13 puntos, mientras que León se ubica en la décima posición con 10 unidades. Los felinos mantienen una racha positiva como locales, sin derrotas en “El Volcán” en lo que va del torneo. León, por su parte, ha sido irregular fuera de casa, pero llega con tres partidos sin perder.
Con figuras como Ángel Correa, Funes Mori y Diego Lainez sobre el césped, se espera un duelo de alto nivel técnico y emocional. La afición universitaria ya agotó las entradas, y el ambiente promete ser uno de los más intensos de la jornada.