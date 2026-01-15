Tigres vs Pumas: Alineaciones CONFIRMADAS del partido de la jornada 2 del Torneo Clausura 2026

La jornada 2 del Torneo Clausura 2026 nos trae un duelo de felinos imperdible por la señal de TV Azteca Deportes. Los Tigres de la UANL recibirán en un pletórico 'Volcán' a los Pumas de Efraín Juárez en un cotejo que promete emociones desde el primer minuto. El cuadro dirigido por Guido Pizarro viene de sacar las tres unidades en la casa del Atlético San Luis, mientras que, Universidad Nacional no pasó del empate en contra de los Gallos Blancos de Querétaro.

Para este partido, los capitalinos no contarán con Guillermo Martínez y Rubén Duarte para este cotejo, por lo que emerge la figura de Robert Morales en la alineación titular. Por otro lado, el club regiomontano le devuelve la confianza a Marcelo Flores tras su doblete en la primera fecha contra los potosinos que significaron los tres puntos para su conjunto.

Alineación de Tigres

Portero: Nahuel Guzmán

Defensas: Jesús Garza, Joaquim, Juan Purata y Osvaldo Rodríguez

Mediocampistas: Juan Brunetta, Romulo Zwarg, Fernando Gorriarán y Uriel Antuna

Delanteros: Nicolás Ibañez, Marcelo Flores

Alineación de Pumas

Portero: Keylor Navas

Defensas: Jesús Rivas, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Pablo Bennevendo

Mediocampistas: Adalberto Carrasquilla, César Garza y Álvaro Angulo

Delanteros: Pedro Vite, Robert Morales y Jorge Ruvalcaba

Cabe destacar que, los Tigres registran dos triunfos y un empate en los últimos tres partidos contra los Pumas, por lo que querrán seguir con la buena racha ante el cuadro de la capital mexicana. Por otro lado, Universidad Nacional hila tres partidos como visitantes sin conocer la derrota. Recuerda que puedes seguir totalmente EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca Deportes, la APP de Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com este miércoles 14 de enero en punto de las 9:00 pm.