Tigres 0-1 Pumas: Keylor Navas y 10 más, Efraín Juárez respira en el ‘Volcán’

Pumas sacó las tres unidades contra los Tigres de la UANL en partido correspondiente a la jornada 2 del Torneo Clausura 2026. Robert Morales se estrenó como goleador de Universidad Nacional y puso contra la pared a los Tigres que reaccionaron en la parte complementaria tras el ingreso de Ángel Correa. El delantero argentino revolucionó por completo el ataque de los locales, pero lamentablemente para su causa, no pudo concretar el empate ante un club auriazul que defendió el resultado a toda costa.

Los dirigidos por Guido Pizarro vienen de sacar las tres unidades en la cancha del Atlético San Luis, mientras que, Universidad Nacional no pasó del empate a un gol en casa ante los Gallos Blancos de Querétaro.