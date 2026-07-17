ÚLTIMA HORA: Búfalo Aguirre, primer expulsado por ‘Ley Prestianni’ en la Liga BBVA MX

El reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está también vigente en la Liga BBVA MX y este jueves 16 de julio se ha implementado por primera vez en la historia del campeonato mexicano la expulsión a un jugador por taparse la boca para insultar a un rival.

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Se estrena la Ley Prestianni en la Liga BBVA MX

Rodrigo 'Búfalo' Aguirre se ha convertido en el primer jugador de la Liga BBVA MX en ver la tarjeta roja por taparse la boca para insultar a un rival al irse expulsado en el partido entre el Tijuana y los Tigres de la UANL en la jornada inaugural del torneo Apertura 2026.

El jugador de los Tigres vio la roja en el complemento de la primera parte tras acercase a Alejandro Gómez y taparse la boca para insultarlo, lo que derivó en una revisión en el VAR y su inminente roja directa.

Histórico.



Rodrigo Aguirre se convierte en el primer jugador de la Liga MX en irse expulsado con el protocolo de “cubrirse la boca en situación de conflicto”. pic.twitter.com/7d9KCUor91 — Ernesto Barraza (@LuisE189) July 17, 2026

Cabe recordar que el reglamento castiga a los jugadores que se tapan la boca para hablar con algún rival, esto después de los incidentes de supuesto racismo ocurridos en un partido entre Benfica y Real Madrid en donde el jugador Lucas Prestianni insultó a Vinicius Jr.

El delantero brasileño aseguró que Prestianni lo había atacado con comentarios racistas, pero debido a que el jugador argentino se tapó la boca no se pudo demostrar nada.

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