Fecha y HORARIO del Atlético de San Luis vs Cruz Azul, juego de la Jornada 1 del Apertura 2026

El Apertura 2026 comenzó antes de que acabara la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Cruz Azul tendrá su debut en el torneo antes de que se juegue la final entre España y Argentina. “La Máquina” visitará al Atlético San Luis en la Jornada 1 de la Liga BBVA MX para defender el título obtenido en el Clausura 2026 sobre los Pumas de la UNAM.

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Cruz Azul no modificó demasiado su plantilla respecto al curso pasado. Los vigentes campeones de la Liga BBVA MX solo añadieron a Alan Montes y a Juan Calero como refuerzos durante el mercado de fichajes del verano. Sin embargo, aún queda por ver si el equipo de La Noria perderá a Erik Lira tras su gran desempeño con la Selección Mexicana.

Los rojiblancos, bajo la dirección técnica de Diego Mejía, no contará con el dos veces ganador de la Bota de Oro de la Liga BBVA MX en la figura de Joao Pedro porque el delantero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará fuera por lo menos todo el torneo. Por ahora, los potosinos se reforzaron con el español Rafael Llorente y aún están en pláticas para añadir a un jugador sudamericano.

MAÑANA REGRESA LA MÁQUINA. 🚂💙 pic.twitter.com/9PbuR6T2lk — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 16, 2026

Fecha y Horario del Atlético de San Luis vs Cruz Azul del Apertura 2026

El duelo entre Cruz Azul y el Atlético de San Luis se dará este viernes 17 de julio. El silbatazo inicial, bajo la responsabilidad del silbante Adonai Escobedo, en el Estadio Libertad Financiera está programado para las 7:00 p.m., tiempo del Centro de México.

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El último partido disputado entre los cementeros y los potosinos tuvo lugar en el marco de la Jornada 10 del Clausura 2026. Cruz Azul, quien jugaba en el Estadio Cuauhtémoc en ese momento, goleó 3-0 a Atlético San Luis con tantos Agustín Palavecino, Gabriel Fernández y Andrés Montaño.