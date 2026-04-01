“Titanes del Mundial 2026" El libro definitivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Cada vez falta menos para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y una nueva obra busca acercar a los aficionados desde una perspectiva diferente. Se llama Titanes del Mundial 2026, el libro más reciente de la periodista y escritora Mónica Maristain, publicado bajo el sello de Editorial Trillas.

Esta promete ser la guía definitiva, además de contar con estadísticas y análisis, esta publicación apuesta por contar el futbol desde su lado más humano. La autora se enfoca en revelar historias poco conocidas sobre los protagonistas del torneo, explorando aspectos que van más allá de los goles y las tácticas.

El libro presenta información curiosa y datos biográficos que ayudan a descubrir a los futbolistas desde otra perspectiva. Entre sus páginas se responden preguntas que despiertan el interés, desde qué jugador es fanático de los videojuegos hasta quién conserva una fotografía con Lionel Messi tomada cuando apenas era un niño. También se incluyen relatos sobre figuras que han decidido participar en actividades sociales, mostrando un lado que pocas veces se ve en el terreno de juego.

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Uno de los temas centrales de la obra es la longevidad de leyendas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Maristain analiza a aquellos jugadores veteranos que podrían alcanzar una sexta participación en Copas del Mundo, tal es el caso de Guillermo Ochoa que van por un récord histórico que podría marcar un antes y un después en la historia del torneo.

Reconocida por su trayectoria en el ámbito cultural y literario, la autora, quien tristemente falleció en diciembre del 2025 durante le edición de esta pieza, traslada este proyecto a su estilo narrativo claro y envolvente al universo deportivo. El resultado es un libro que más de solo informar, trata de conectar emocionalmente con el lector.

Titanes del Mundial 2026 se perfila como una lectura ideal para quienes buscan conocer a las estrellas del torneo desde un ángulo distinto, justo antes de que el balón comience a rodar en la mayor fiesta del futbol mundial.

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