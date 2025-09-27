Toda la VERDAD sobre el posible fichaje del Tala Rangel por Cruz Azul

El Tala Rangel ha aparecido en el radar de búsqueda de Cruz Azul luego de los malos rendimientos que viene arrastrando Kevin Mier, portero que fue abucheado durante el partido ante Querétaro . El guardameta colombiano no termina de convencer a la afición cementera, pero tampoco a la directiva, por lo que el portero de Chivas apareció en medio de la ecuación. Pero, ¿qué tan cierto es este rumor?

De acuerdo a la información que compartió el periodista Carlos Ponce de León, desmintió los rumores y aseguró que desde la directiva de Cruz Azul creen que el Tala Rangel no encaja en el estilo de juego de su equipo ni tampoco en la idea de Nicolás Larcamón. De esta manera, el portero de la Selección Mexicana se mantendría en Chivas, equipo que jugará ante Puebla el partido reprogramado de la jornada 11 del Apertura 2025 .

¿Qué pasará con el futuro de Kevin Mier en Cruz Azul?

Si bien es cierto que la directiva cementera no fichará al Tala Rangel, están decididos a rotar dentro de la portería del Cruz Azul. El mismo reportero afirmó que tienen intenciones de encontrar soluciones en la cantera, por lo que Emmanuel Ochoa podría conseguir minutos valiosos como titular en el Apertura 2025.

Kevin Mier es respaldado por Nicolás Larcamón

“Tiene que ver con lo que se consume en opinión en redes y creo que hay de alguna manera una crítica muy incisiva con la figura de Kevin, que indudablemente él sabe y somos conscientes de que ha cometido algunos errores en estos partidos que han sido muy importantes, en el proceso anterior y algunos en este inicio de campeonato”, expresó en conferencia de prensa el DT de Cruz Azul.

Luego continuó: “Hoy no siento que únicamente sea responsabilidad de Kevin, sino que le reconozco la gran ejecución a Homenchenko y creo que en ese todos juntos yo siento que la afición ha sido espectacular y viene siendo fundamental en todo este proceso, confío en que el apoyo para con Kevin en este momento puede ser determinante para el arquero que tengamos para las instancias más decisivas del torneo”.

¿Hasta cuándo tiene contrato el Tala Rangel con Chivas?

Raúl Rangel es uno de los tres porteros que Javier Aguirre suele convocar en la Selección Mexicana. En Chivas es una fija, por lo que mantiene un contrato extenso. Según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, el Tala cuenta con un vínculo hasta el 30 de junio de 2028 con el Guadalajara. Todo indica que continuará en el equipo de Gabriel Milito.