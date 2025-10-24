Todos hablan de la derrota de Chivas, pero nadie se dio cuenta del verdadero problema que tiene Gabriel Milita

El momento que vive Chivas en el Apertura 2025 tuvo un tropiezo en la última jornada doble de la Liga BBVA MX. Cuando se pensaba que el Rebaño conseguiría su quinta victoria de manera consecutiva, terminó perdiendo ante el Querétaro por la mínima diferencia. El gol cayó al minuto 2 y fue obra de Ali Ávila. Lo único malo para Gabriel Milito no solo fue la derrota, sino que podría perder a varios jugadores para el Clásico Tapatío.

Mientras el Atlas llegará con el ánimo por las nubes al Clásico Tapatío después de vencer al León, Chivas necesita ganar lugares en la general. Richard Ledesma, quien venía haciendo un buen papel en el Rebaño, se ganó la roja ante los Gallos Blancos del Querétaro. Por otra parte, “Cotorro” González salió lesionado del encuentro, al igual que “Hormiga” González.

Chivas El cuadro rojiblanco lidera la tabla de la regla de menores y se coloca como el mejor de la Liga BBVA MX en ello

Gabriel Milito necesitará hacer que su plantel cambie el chip de la derrota de manera rápida. “La Hormiga”, “El Cotorro” y Ledesma son piezas fundamentales en el equipo del argentino, por lo que, de no recuperarlas, necesitará hacer un nuevo planteamiento. En lo que puede estar tranquilo es que Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez ya están listos para jugar de titulares en el siguiente encuentro.

Milito sabe que no hay tiempo para relajarse

El entrenador de Chivas, Gabriel Milito, sabe que, a falta de tres jornadas para que termine el Apertura 2025, no tienen tiempo de relajarse y dejar ir puntos. Si Chivas quiere cumplir con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda, necesita no dejar ir unidades.

“Nosotros necesitamos ganar, ganar y ganar si queremos alcanzar nuestro objetivo. En tanto, esta derrota (ante Querétaro) nos deja mal; no hay consuelo para una derrota. Venimos a ganar y, cuando no lo conseguimos, además haciendo un primer tiempo como lo hicimos y recibiendo el gol que recibimos, pues por supuesto que hay dolor”, dijo el entrenador al término del juego.