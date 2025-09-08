deportes
Todos quedaron atónitos al escuchar esto que Luis Malagón dijo sobre Memo Ochoa

Luis Malagón, ante la ausencia de Memo Ochoa, tiene la titularidad asegurada en la Selección Mexicana, pero en entrevista dijo algo que impresionó a todos

Guillermo Ochoa
José Alejandro
Selección Azteca
Luis Malagón, a 9 meses de que arranque el Mundial 2026, será muy posiblemente el arquero titular de a Selección Mexicana sino sucede algo extraordinario. Pese a ello, el arquero del América declaró en entrevista algo sobre Memo Ochoa que dejó atónitos a todos, pues dijo que el veterano es su amigo y desea que pronto consiga equipo, ya que lleva casi 4 meses sin jugar: así fue su último partido .

Yo siempre he dicho que es mi amigo, mi camarada. Es un tipo que admiro, que muchos años he compartido con él. Tal vez han dicho o pensado ustedes [medios] que existe una rivalidad y deben saber que no, yo al final del día lo respeto, es mi amigo”, declaró Malagón en entrevista. Esto fue cuando le cuestionaron cómo es su relación con Ochoa, quien tiene varias ofertas de clubes de Europa .

Luis Malagón y Memo Ochoa
Guillermo Ochoa
Luis Malagón declaró que Memo Ochoa es su amigo y desea que pronto encuentro equipo

Luis agregó que en la Selección Mexicana siempre ha habido buenos arqueros, por lo que cualquiera que sea elegido por Javier Aguirre para el Mundial 2026 puede hacer las cosas de la mejor manera.

“Lo puedo ver a los ojos y decirle lo que siento y creo que él también. Ojalá [Memo] pronto encuentre un equipo, se merece lo mejor por lo que representa para nosotros y para el futbol mexicano”, concluyó el tricampeón con América.

@aztecadeportes ''No existe rivalidad con Guillermo Ochoa'' Luis Ángel Malagón habló sobre su relación con Guillermo Ochoa y dejó en claro que hay un respeto mutuo. #MiSelecciónAzteca #AztecaDeportes #Mundial2026 #SelecciónMexicana #LuisMalagón ♬ sonido original - AztecaDeportes

¿Cuál es la probabilidad de que Memo Ochoa acuda a su sexto Mundial?

Memo Ochoa tiene el objetivo de acudir a su sexto Mundial en 2026, pero a 9 meses de que arranque el torneo más importante de futbol sigue sin encontrar equipo. Por lo anterior, Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, declaró que si no tiene club no lo llevará.

@aztecadeportes ¿Y Guillermo Ochoa?🧤 Contundente; así respondió Aguirre tras la ausencia del veterano arquero en su convocatoria. Si no juega, no va al Mundial. #MiSeleccionAzteca #GuillermoOchoa #AztecaDeportes #SelecciónMexicana #DavidMedrano ♬ sonido original - AztecaDeportes

“Yo no regalo nada, esa es la verdad. Si Memo merece estar aquí o si viene aquí es porque ha estado haciendo bien las cosas, porque entrena bien con nosotros, porque nos ayuda y porque lleva un rol bastante importante en el vestidor. Si no tiene equipo y no está en forma, no va a venir, eso te lo garantizo”, detalló Aguirre acerca de la situación del portero.

Guillermo Ochoa
