Toluca está buscado al aficionado que fue violentado en el Olímpico Universitario

El pasado fin de semana, se vivió uno de los duelos más esperados de la Liga BBVA MX, el partido entre Pumas y Toluca, donde el conjunto de los Diablos logró imponerse en el marcador, pero las cosas en el terreno de juego se vieron manchas por un incidente que sucedió en las tribunas del Olímpico Universitario.

De acuerdo con un video que se filtró en las redes sociales, un aficionado del Toluca, es agredido por varios seguidores del equipo universitario, ya que le estaban aventando cerveza y le hacen todo tipo de ofensas verbales.

¿Cuál ha sido la reacción de la directiva del Toluca?

Ante la complicada situación que se vivió, la directiva del Toluca ha fijado su postura antes los hechos, esto lo hicieron por medio de un mensaje que publicaron en sus redes sociales.

La directiva del equipo mexiquense, ha informado en sus perfiles sociales que quieren encontrar al aficionado que vivió ese momento tan complicado, afirmando que esa no es la forma en que se debe tratar a un seguidor.

¡Afición! Estamos buscando a este Diablo que asistió anoche al juego. ¿Nos ayudan a localizarlo para ponernos en contacto con él? Queremos darle un trato digno como lo merece en nuestra casa

La respuesta de los aficionados del Toluca fue casi inmediata, pues a los pocos minutos que el equipo publicó el comunicado, muchos comentarios se hicieron presentes compartiendo mensajes con diferentes perfiles, donde supuestamente se puede localizar el seguidor que fue agredido.

Por el momento, la directiva del Toluca no ha confirmado de forma oficial si ya tuvieron la oportunidad de contactar al aficionado en cuestión.

